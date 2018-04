Islamska zajednica osudila Ivanića zbog neprihvaćanja Ugovora s BiH

Islamska zajednica u BiH u nedjelju je oštro reagirala na tvrdnje srpskog člana BiH Predsjedništva Mladena Ivanića koji se usprotivio stavljanju na dnevni red sjednice državnog vrha ugovora države s Islamskom zajednicom kojim bi se uredila prava muslimanskih vjernika.

U ugovoru se precizira da će u javnom i privatnom sektoru biti omogućeno pravo na "obavljanje džuma-namaza" što je zajednički tjedni obred u džamiji u podne u tijeku svetog mjeseca Ramazana. Takvo pravo, čak niti nedjeljom nije regulirano katoličkim ili pravoslavnim vjernicima.

Zatim se traži pravo na stanku za vrijeme iftara (vrijeme prekida posta nakon zalaska sunca) i sehura (vrijeme početka islamskog posta koji nastupa početkom zore) u istom mjesecu. Takvo pravo nije uređeno za katolike i pravoslavce koji imaju također sličan mjesec korizme, koji je priprava za svetkovinu Uskrsa. Također se traži da se u državnim institucijama i kompanijama, ali i u privatnim omogući "pravo na izostanak s posla u svrhu obavljanja hadža". Hadž predstavlja jednu od obveza muslimana, višednevno hodočašće u Meku.

Nisu samo to prava koja bi trebala biti priznata muslimanskim vjernicima. Ugovorom se precizira da će u javnom i privatnom sektoru biti omogućeno obavljanje molitve na radnom mjestu što također nije predviđeno sličnim ugovorima s crkvama i drugim zajednicama. Jedno od prijepornih pitanja je i uporaba vjerskih i tradicijskih obilježja.

To je pitanje izbora prehrane, ali i odijevanja i izgleda "u skladu s njihovim vjerskim uvjerenjima". To bi moglo dovesti do toga da se ozakoni nošenje burke, hidžaba i u javnim institucijama, jednako kao i hlača koje najčešće koriste pripadnici selefijsko-vehabijskog pokreta.