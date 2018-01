Reis Kavazović: Muslimani u BiH žrtve su zlonamjerne propagande susjeda

Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović ocijenio je "zlonamjernom propagandom" tvrdnje o velikom broju potencijalnih terorista u BiH i ustvrdio da je uspješno marginaliziran utjecaj radikalnih skupina, tzv. paradžemata koji su proteklih godina pokušavali utjecati na bosanskoherceovačke muslimane s ekstremističkih pozicija.

Ne spominjući nijedno ime Kavazović je istaknuo da je Islamska zajednica (IZ) opetovano upozoravala sve one koji preuveličavaju opasnost od islamskog radikalizma u BiH da to ne čine.

Kavazović nije govorio o brojkama no posljednji dostupni službeni podatak IZ-a iz 2016. godine je o 38 paradžemata od kojih je 14 pristalo na integriranje u službene strukture dok su ostali to tada odbili.

Podsjećajući na problem tzv. paradžemata odnosno malih zajednica muslimana izvan zakonitih struktura, reis Kavazović tvrdi da su u IZ BiH odlučni očuvati vjersko jedinstvo muslimana na ovim prostorima. Svi oni koji to jedinstvo ugrožavaju šireći radikalne ideologije rade prije ponajprije protiv interesa naroda kojega navodno zastupaju, rekao je.

"Mi smo inicijativom vođenja dijaloga s njima stali tome na kraj. S obzirom na to da su nastupali s pozicija islama, mnogi, pa i državni organi, smatrali su da su oni dio Islamske zajednice u BiH, a oni to nisu. Zato se danas jasno zna tko djeluje u skladu s važećim zakonima i tko je u 'džematu muslimana', u IZ, a tko se od nje odmetnuo. To je sada jasno i muslimanima i državi. Podaci s terena govore da je ova inicijativa urodila plodom i da se pojava takvih paralelnih skupina smanjila te da su mnogi prihvatili da se vrate u okrilje IZ, prihvate njezine norme, a da su se neki i raspustili. Ipak, mi i dalje redovno pratimo ovu pojavu i nastavit ćemo se sustavno njome baviti", izjavio je Kavazović.

Poglavar IZ-a u BiH odlučno je odbacio povezanost te zajednice s bilo kojom političkom opcijom u zemlji ili sa Strankom demokratske akcije (SDA) koja okuplja najveći dio bošnjačkog glasačkog tijela.

Kazao je kako u IZ BiH poštuju načela sekularne države i žele vidjeti politički pluralizam na djelu.