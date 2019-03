Iskoristite vikend jer nam stiže kiša, u gorju će padati i snijeg

Vikend pred nama bit će sunčan i osjetno topliji. Početkom novog radnog tjedna stiže promjena vremena, jače naoblačenje i kiša, a uz pad temperature u gorju će biti i snijega, prognoza je Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ)

Danas će na Jadranu bitit pretežno sunčano. U unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, a malo kiše može pasti uglavnom na istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni, a na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna uglavnom između 11 i 16 °C.

U cijeloj će Hrvatskoj tijekom današnjeg dana biometeorološke prilike biti povoljne. Olakšavat će kroničnim bolesnicima podnošenje njihovih bolesti, a dobro opće stanje, uz dobro raspoloženje, osjećat će i meteorpati.

Na Jadranu i predjelima uz njega u nedjelju pretežno sunčano. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj ujutro umjereno do pretežno oblačno, a zatim smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju s jakim udarima, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na moru od 7 do 12, a najviša dnevna između 16 i 21 °C.