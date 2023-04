Irski premijer najavio intenziviranje suradnje s Londonom glede Sjeverne Irske

Varadkar je rekao da je povijest pokazala da politička stabilnost u regiji ovisi o tome kako irska i britanska vlada rade 'ruku pod ruku'. On je to komentirao uoči 25. godišnjice Sporazuma na Veliki petak , diplomatskog dogovora koji je donio mir Sjevernoj Irskoj nakon 30 godina krvoprolića. Mirovni sporazum iz 1998., postignut uz posredovanje SAD-a, otvorio je put podjeli vlasti između nacionalista i unionista.

U pokušaju oživljavanja izvršne vlasti i skupštine, sklopljen je novi sporazum između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva koji je nastojao izmijeniti protokol i riješiti zabrinutosti koje su iznijeli poduzetnici i sindikalisti. Iako su britanski parlament i EU službeno potpisali Windsorski okvir, DUP i bivši britanski premijeri Boris Johnson i Liz Truss glasali su protiv ključnog elementa, a demokratski unionisti tek se trebaju obvezati na povratak u parlament.

Govoreći u nedjelju, Varadkar je rekao da je dio razloga za postizanje okvira bilo poticanje DUP-a da se vrati institucijama koje dijele vlast. 'Posljednjih nekoliko mjeseci uložili smo veliki trud u postizanje dogovora o revizijama i reformama protokola', rekao je.



'I to je kulminiralo Windsorskim okvirom, koji je dogovoren tek u proteklih nekoliko tjedana. Za to je bilo potrebno puno angažmana s različitim političkim strankama u Sjevernoj Irskoj, s britanskom vladom, s Europskom komisijom. A jedan od razloga zašto smo to učinili, osim što smo bili sigurni da ćemo izbjeći povratak na tvrdu granicu, bio je taj što bi sporazum potencijalno mogao ponovno otvoriti mogućnost da se DUP vrati u izvršnu vlast', rekao je.

Sunak će u utorak otputovati u Sjevernu Irsku, u sklopu dugo očekivanog posjeta američkog predsjednika Joea Bidena otoku Irskoj povodom Sporazuma na Veliki petak.