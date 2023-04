Ravnatelj Klaićeve o stradalom dječaku: 'U komi je, ima 50 posto opečene kože'

Dječak je iz Osijeka prebačen u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, čiji je ravnatelj Goran Roić za RTL Danas rekao da je dječak u induciranoj komi: 'On je u jedinici intenzivnog liječenja, u induciranoj je komi i monitoriraju se njegove vitalne funkcije. Opekline su vrlo teške i zahvatile su 50 posto tijela. To je jako puno i to je vitalno ugrožavajuće'.

Kod takvih opeklina to nije samo stvar kože, pojasnio je ravnatelj. 'Napon od 25.000 volti prolazi kroz tijelo i može ošetiti vitalne strukture tijela', rekao je Roić.

Imao je i važnu poruku: 'Pruga, vagoni i pružne konstrukcije nisu mjesto za zadržavanje i snimanje selfija. Ne morate biti u kontaktu s naponom, on može preskočiti na vas i dovesti do teških ozljeda'.

Naveo je i da su do 2019. imali četiri do pet ozljeda ovakvog tipa u bolnici, a sada je to jedan do dva slučaja na godinu. Kaže da su kampanje upozoravanja urodile su plodom. Važno upozorenje nakon nesretnog događaja u Osijeku objavile su i Hrvatske željeznice (HŽ).