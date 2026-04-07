PREKO 14 MILIJUNA LJUDI

Iran se pohvalio vojnim odazivom stanovništva: Koristit će se za žive lance?

I.K./Hina

07.04.2026 u 21:07

Ljudski štit u Iranu
Ljudski štit u Iranu Izvor: Društvene mreže / Autor: Fars News Agency/X
Oko 14,4 milijuna Iranaca se prijavilo za dragovoljnu vojnu službu, kazao je glasnogovornik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf na društvenoj platformi X u utorak dok američko-izraelski rat protiv Irana traje gotovo šest tjedana.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i većina njegovih ministara su među onima koji su se prijavili, prema državnoj radioteleviziji IRIB.

Galibaf je kazao da se i sam pridružio. Agencija dpa ističe da nije bilo moguće nezavisno provjeriti njihove tvrdnje. Broj koji je naveo Galibaf bi predstavljao šestinu iranskog stanovništva koje čini oko 90 milijuna ljudi. Prema IRIB-u, dragovoljci će biti raspoređeni pored snaga Revolucionarne garde (IRGC) i regularne vojske.

Jedan od načina na koji bi ih se moglo upotrijebiti jest za formiranje živih lanaca radi zaštite objekata od potencijalnih napada, izvijestila je radiotelevizija.

Fotografije koje je objavila novinska agencija Tasnim, bliska IRGC-u, prikazuju živi lanac na mostu Sefid u jugozapadnom gradu Ahvazu.

IRIB je kazao da je velik broj dobrovoljaca znak nacionalnog jedinstva i obrambene pripravnosti u svjetlu ultimatuma koji je Iranu dao američki predsjednik Donald Trump, prema kojemu bi do konca utorka Iran trebao ponovo otvoriti Hormuški tjesnac ili se suočiti s napadima na mostove i energetsku infrastrukturu.

