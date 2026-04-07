RAT S IRANOM

Portugal dopustio 76 američkih slijetanja na svoj teritorij: Imali su samo jedan uvjet

I.K./Hina

07.04.2026 u 20:33

Paulo Rangel
Izvor: EPA / Autor: ORESTIS PANAGIOTOU
Bionic
Reading

Portugal je u utorak rekao da je dopustio 76 slijetanja američkih zrakoplova u zračnu bazu Lajes na Azorima i 25 preleta preko njihova teritorija od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, pod uvjetom da se ne bombardira civilna infrastruktura.

Ministar vanjskih poslova Paulo Rangel rekao je na parlamentarnom saslušanju da se SAD složio s uvjetom, u duhu "odane suradnje" između NATO saveznika, no rekao je da je nekoliko slijetanja odbijeno.

Španjolska, Francuska, Italija, Austrija i Švicarska ograničile su ili odbile pristup američkim vojnim zrakoplovima u svoj zračni prostor ili svoje baze u kontekstu rata s Iranom.

"Protiv smo bilo kakvog napada na civilnu infrastrukturu i to je bio uvjet za korištenje zračne baze Lajes", rekao je Rangel.

vezane vijesti

"Portugalska vlada uvijek je nastojala odnositi se prema ovom pitanju transparentno. Kažemo kada dopustimo ili kada prelijeću američki zrakoplovi, a druge europske vlade čine kako im odgovara", rekao je Rangel, ponovivši da Portugal podržava diplomatsko rješenje iranskog sukoba.

Zračna baza Lajes na Azorima strateško je središte u kojem se nalazi 65. krilo zračne baze američkog ratnog zrakoplovstva te omogućava tranzitnu potporu SAD-u, NATO-u i savezničkim operacijama.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
bliže se izbori

bliže se izbori

Tadić o 'kombinaciji' Mađarske i Srbije: 'Fascinantno je da Amerikanci to ne vide'
zloguka prijetnja

zloguka prijetnja

Trump: 'Noćas će nestati cijela civilizacija!'
RIJEČI POTPORE

RIJEČI POTPORE

Sastali se J.D. Vance i Orban: 'Volimo mađarski narod te ovu nevjerojatnu naciju i kulturu'

najpopularnije

Još vijesti