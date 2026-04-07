Portugal dopustio 76 američkih slijetanja na svoj teritorij: Imali su samo jedan uvjet

Ministar vanjskih poslova Paulo Rangel rekao je na parlamentarnom saslušanju da se SAD složio s uvjetom, u duhu "odane suradnje" između NATO saveznika, no rekao je da je nekoliko slijetanja odbijeno.

Španjolska, Francuska, Italija, Austrija i Švicarska ograničile su ili odbile pristup američkim vojnim zrakoplovima u svoj zračni prostor ili svoje baze u kontekstu rata s Iranom.

"Protiv smo bilo kakvog napada na civilnu infrastrukturu i to je bio uvjet za korištenje zračne baze Lajes", rekao je Rangel.