'Imamo čeličnu volju': Teheran ima poruku za 'vojske nevjere i oholosti'

U fokusu njihovih izjava tri su ključne teze: napadi SAD-a i Izraela nisu uspjeli, Iran neće popustiti pod pritiscima te pregovori mogu uspjeti samo uz ravnopravan kompromis.

Iran zasad ne planira novu rundu pregovora sa Sjedinjenim Državama, poručio je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghai, dovodeći u pitanje mogućnost nastavka diplomatskih razgovora između Teherana i Washingtona. 'Teheran trenutačno nema planove za ulazak u drugi krug pregovora sa Sjedinjenim Državama', rekao je, optuživši Washington za nedostatak stvarne volje za deeskalacijom.

Dodao je da 'agresivni potezi' SAD-a i kršenja primirja pokazuju da američka strana nije predana mirovnom procesu, osobito nakon što su njihove snage zaplijenile iranski teretni tanker u Omanskom zaljevu.

Iranski veleposlanik u Rusiji Kazim Džalali poručio je da su američko-izraelske operacije potpuno podbacile. 'Tvrdili su da mogu osvojiti cijeli Iran u nekoliko dana i provesti promjenu režima', rekao je za ruski list Vedomosti. 'Pitanje je: u kojem su od tih ciljeva uspjeli? Ni u jednom. Napadi Sjedinjenih Država i Izraela na Iran nisu uspjeli.'

Dodao je da su američki zahtjevi tijekom sukoba znatno ublaženi: 'U početku su tražili promjenu režima, a na kraju su došli do toga da žele samo otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ni to im nije uspjelo.' Njegova ključna poruka bila je jasna: 'Ono što Trump nije postigao tijekom rata više neće moći postići ni tijekom pregovora. Pregovori podrazumijevaju pravedan kompromis, temeljen na načelu obostrane koristi.'

Ovo su neke od izjava glasnogovornika iranskog Ministarstva vanjskih poslova Baghaija: