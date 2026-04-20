'Imamo čeličnu volju': Teheran ima poruku za 'vojske nevjere i oholosti'

Iranske vlasti posljednjih dana šalju niz oštrih poruka Washingtonu i Tel Avivu, uvjerene da su iz rata izašle jače nego što su njihovi protivnici očekivali
U fokusu njihovih izjava tri su ključne teze: napadi SAD-a i Izraela nisu uspjeli, Iran neće popustiti pod pritiscima te pregovori mogu uspjeti samo uz ravnopravan kompromis.
Iran zasad ne planira novu rundu pregovora sa Sjedinjenim Državama, poručio je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghai, dovodeći u pitanje mogućnost nastavka diplomatskih razgovora između Teherana i Washingtona. 'Teheran trenutačno nema planove za ulazak u drugi krug pregovora sa Sjedinjenim Državama', rekao je, optuživši Washington za nedostatak stvarne volje za deeskalacijom.
Dodao je da 'agresivni potezi' SAD-a i kršenja primirja pokazuju da američka strana nije predana mirovnom procesu, osobito nakon što su njihove snage zaplijenile iranski teretni tanker u Omanskom zaljevu.
Iranski veleposlanik u Rusiji Kazim Džalali poručio je da su američko-izraelske operacije potpuno podbacile. 'Tvrdili su da mogu osvojiti cijeli Iran u nekoliko dana i provesti promjenu režima', rekao je za ruski list Vedomosti. 'Pitanje je: u kojem su od tih ciljeva uspjeli? Ni u jednom. Napadi Sjedinjenih Država i Izraela na Iran nisu uspjeli.'
Dodao je da su američki zahtjevi tijekom sukoba znatno ublaženi: 'U početku su tražili promjenu režima, a na kraju su došli do toga da žele samo otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ni to im nije uspjelo.' Njegova ključna poruka bila je jasna: 'Ono što Trump nije postigao tijekom rata više neće moći postići ni tijekom pregovora. Pregovori podrazumijevaju pravedan kompromis, temeljen na načelu obostrane koristi.'
Ovo su neke od izjava glasnogovornika iranskog Ministarstva vanjskih poslova Baghaija:
- 'Sjedinjene Države prekršile su primirje od samog početka njegove provedbe, o čemu smo obavijestili pakistanskog posrednika.'
- 'Prekršili su sporazum o primirju nametanjem pomorske blokade protiv nas.'
- 'Ne možemo zaboraviti američke napade na nas tijekom prethodnih pregovora.'
- 'Nastavit ćemo braniti svoje nacionalne interese.'
- 'Ako Sjedinjene Države i Izrael pokrenu novu agresiju, naše oružane snage odgovorit će u skladu s time.'
'Imamo čeličnu volju'
Iranski dužnosnici poručuju da ih rat nije oslabio nego učvrstio. 'Imamo čeličnu volju za daljnje djelovanje', rekao je Džalali, odbacujući američke prijetnje i pomorsku blokadu kao besmislene. Sličnu poruku poslao je i iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei te je u najnovijem obraćanju naglasio odlučnost zemlje da nastavi s otporom.
Prema dostupnim informacijama, poručio je da će Iran nastaviti pružati otpor 'vojskama nevjere i oholosti', uz naglasak na snagu iranske vojske i njezinih kapaciteta.
Istodobno Teheran poručuje da ne želi rat, ali da neće odustati od svojih prava kao država.
Prijetnje osvetom i blokada Hormuza
Napetosti su eskalirale nakon što je SAD zaplijenio iranski brod u Hormuškom tjesnacu. Iran je taj potez nazvao piratstvom i zaprijetio odmazdom te dao do znanja da razmatra uzvratne mjere i da bi mogao ograničiti pomorski promet kroz jednu od najvažnijih svjetskih energetskih ruta.
U praksi to znači nastavak nadmetanja oko kontrole Hormuškog tjesnaca, a on je već bio djelomično blokiran u sklopu sukoba.
Unatoč pokušajima međunarodnih posrednika da pokrenu nove mirovne razgovore, Iran sve otvorenije dovodi u pitanje smisao pregovora. Nakon zapljene broda i pojačanog američkog pritiska Teheran je signalizirao da bi mogao odbiti sudjelovati u novim razgovorima, smatrajući američke zahtjeve 'pretjeranima i kontradiktornima'.
Već ranije je Iran sudjelovanje u pregovorima uvjetovao prekidom izraelskih napada na saveznike u regiji, što komplicira diplomatski proces.
Iran podiže ulog i zaoštrava retoriku
Zbroj svih poruka iz Teherana pokazuje jasan obrazac: Iran ne priznaje poraz, odbacuje američke uvjete i istodobno pojačava prijetnje.
Prema njima, Iran nije izgubio, već preživio i ojačao. A u takvom narativu nema prostora za ustupke bez ozbiljnih protuusluga.