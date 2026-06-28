Iran nakon novih američkih napada: 'Odlučni smo obraniti svoj suverenitet'

"Iran oštro osuđuje zračne napade američke terorističke vojske na nekoliko nadzornih i kontrolnih objekata na južnoj obali zemlje u ranim jutarnjim satima u nedjelju", priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, istaknuvši "odlučnost u nakani da obrani nacionalni suverenitet Irana" od američke "agresije".

Sjedinjene Države i Iran u subotu i nedjelju nastavljaju s napadima, međusobno se optužujući za kršenje krhkog primirja potpisanog 17. lipnja.