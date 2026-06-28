krhko primirje

Iran nakon novih američkih napada: 'Odlučni smo obraniti svoj suverenitet'

M. Šu./Hina

28.06.2026 u 09:43

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Houssam Shbaro / AFP / Profimedia
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Iran je u nedjelju objavio da je "odlučan u nakani da obrani svoj suverenitet" nakon najnovijih američkih napada na zemlju, pri čemu se obje strane međusobno optužuju za kršenje krhkog primirja koje je na snazi u trenutku kada započinju pregovore o rješavanju sukoba na Bliskom istoku

"Iran oštro osuđuje zračne napade američke terorističke vojske na nekoliko nadzornih i kontrolnih objekata na južnoj obali zemlje u ranim jutarnjim satima u nedjelju", priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, istaknuvši "odlučnost u nakani da obrani nacionalni suverenitet Irana" od američke "agresije".

Sjedinjene Države i Iran u subotu i nedjelju nastavljaju s napadima, međusobno se optužujući za kršenje krhkog primirja potpisanog 17. lipnja.

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