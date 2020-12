Inzko: Doći će do velike intervencije u BiH, predvodit će je Njemačka

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko potvrdio je u subotu kako se može očekivati jače angažiranje međunarodne zajednice na sređivanju stanja u toj zemlju najavivši kako će posebnu ulogu u tome imati Njemačka.

"Mislim da će sada doći do preokreta i većeg angažmana Njemačke i to će biti na dobrobit i BiH i Balkana", kazao je Inzko u intervjuu za TV Federacije BiH (FTV).

On je ovo izjavio nakon što su se pojavila nagađanja da će ga na mjestu visokog predstavnika početkom naredne godine naslijediti konzervativni njemački političar Christian Schmidt a on bi trebao predvoditi pojačane napore da se uklone blokade koje već godinama priječe svaki napredak u BiH.

Inzko nije izravno potvrdio kako će ga naslijediti Schmidt no kazao je kako definitivno potrebna "robusna politika" međunarodne zajednice u BiH. Optimističan je kako će se to dogoditi i zbog činjenice da dužnost predsjednika SAD uskoro preuzima Joe Biden a on i njemačka kancelarka Angela Merkel dijele slično viđenje stanja u BiH.