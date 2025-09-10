traže reakciju vlade

Inicijativa za obranu umjetničkih i novinarskih sloboda: Ustav vrijedi za sve

I.V./Hina

10.09.2025 u 15:12

Ilustracija - Prosvjed organizatora zabranjenog festivala 'Nosi se' u Benkovcu
Ilustracija - Prosvjed organizatora zabranjenog festivala 'Nosi se' u Benkovcu Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Inicijativa za obranu umjetničkih i novinarskih sloboda, koju je potpisom podržalo 113 organizacija, saveza, sindikata, ustanova i 580 pojedinaca, pozvala je u srijedu Vladu da spriječi svako ugrožavanje slobode stvaranja, mišljenja i govora, naglašavajući kako Ustav vrijedi za sve

"Sloboda stvaranja, mišljenja i govora, do jučer pretpostavke hrvatskog društva, uzmiču danas pred nasiljem različitih vrsta", upozoravaju iz Inicijative koju su pokrenuli Documenta, Kulturno informativni centar, Sindikat novinara Hrvatske i Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Zagrebačke županije i Grada Zagreba, kao reakciju "na razaranje osnovnog društvenog okvira".

Nagrađena djela ne mogu biti dostupna samo povlaštenima zbog mjesta življenja, ističu dodajući kako je u izvorišne osnove Ustava upisana briga za kulturni napredak svih, a ne samo stanovnika velikih gradova.

"Te slobode su u Benkovcu nedavno oduzete onima kojima ove slobode znače egzistenciju, koji od kulture žive, a još važnije - oduzete su rastjeranoj publici. Pobjednik Pulskog festivala, film 'Mirotvorac', i decenijski kazališni uspjeh Teatra &TD, predstava 'Mrzim istinu', proglašeni su tijekom uličnih nemira nepodobnim djelima, a zatim je njihovo izvođenje onemogućeno. Prvo u Benkovcu a zatim, dijelom, i u Zadru", podsjećaju.

Naglašavaju kako je sloboda da se govori jezikom kulture, pa i onda kada govori onaj koji se ne dopada trenutnoj javnoj administraciji, temeljna sloboda uređenja kojeg podrazumijevaju pod Republikom.

Osudili su i nasilje prema novinarki Meliti Vrsaljko u Benkovcu i predsjedniku Multimedijalnog instituta Petru Milatu u Korčuli, prijetnje predsjedniku Antifašističke lige Zoranu Pusiću, predsjedniku Srpskog narodnog vijeća Borisu Miloševiću, ravnatelju KIC-a Hrvoju Hribaru te prijeteće grafite upućene spisatelju Miljenku Jergoviću i svima drugima koji su na udaru zbog svog javnog rada i javnog izražavanja vlastitog mišljenja.

Osvrćući se na prosvjede veteranskih udruga, iz Inicijative ističu kako pokazuju nepoznavanje umjetničkih djela misleći da nisu u skladu s Deklaracijom o Domovinskom ratu i zahtijevaju prava koja nisu utemeljena na Ustavu ili zakonima.

"Spomenuta Deklaracija utvrđuje pravnu definiciju oružane borbe za slobodu, koju definira kao slobodu demokratskog života, pluralizma i prava na građanske i kulturne slobode s mirom kao krajnjim ciljem", napominju.

Stoga od Vlade očekuju promptno reagiranje na pojavu svake ugroze umjetničkih, novinarskih i znanstvenih sloboda te ju pozivaju da prestane omalovažavati prijetnju demokraciji. Apeliraju i na političku klasu u cjelini da razaberu rizik koji preuzimaju nedjelovanjem - zastojem sustava, šutnjom institucija, strahom političkih vođa i pasivnošću državnih medija.

