PUTNIK SPRIJEČIO KATASTROFU

Netanyahu otkrio detalje drame na letu: 'Pilot je napao kolegu nožem i pokušao srušiti avion'

L. Š.

30.09.2026 u 16:57

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ronen Zvulun / AFP - Profimedia / ALI HAIDER - EPA
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Putnik i član posade spriječili su rušenje Flydubaijeva zrakoplova na letu prema Izraelu nakon što je jedan pilot nožem napao drugoga i očito pokušao srušiti avion, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Zrakoplov je sigurno sletio u Saudijsku Arabiju, a svi putnici su na sigurnom

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je jedan od pilota Flydubaijeva zrakoplova na letu prema Tel Avivu nožem napao kolegu i očito pokušao srušiti avion. Putnik i član posade uspjeli su ući u pilotsku kabinu i svladati napadača, a zrakoplov je preusmjeren u Saudijsku Arabiju, gdje je sigurno sletio.

Incident se dogodio u srijedu ujutro na letu iz Dubaija prema Tel Avivu. Flydubai je potvrdio da je zrakoplov sletio u saudijski Tabuk i da su svi putnici na sigurnom. Kompanija je navela da surađuje s nadležnim tijelima, ali nije iznijela pojedinosti o uzroku incidenta.

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Netanyahu je u videoobraćanju rekao da su gotovo svi putnici bili Izraelci. Prema njegovu opisu, putnik i član posade probili su se u pilotsku kabinu dok je napadač pokušavao oštetiti sustave zrakoplova. Nakon što su ga svladali, drugi član posade ušao je u kabinu i stabilizirao avion.

Premijer je rekao da je razgovarao s izraelskim putnikom koji je sudjelovao u svladavanju napadača. Putnik mu je ispričao da je krenuo prema pilotskoj kabini nakon što se zrakoplov počeo okretati i naglo ponirati. 'Odajem počast tim herojima, koji su pokazali iznimnu snalažljivost i hrabrost. Spasili su mnoge živote i spriječili veliku katastrofu', rekao je Netanyahu.

Dodao je da saudijske vlasti ispituju pilota koji je izveo napad te da je Izrael u stalnom kontaktu s nadležnim tijelima radi sigurnosti putnika i njihova povratka kući. Njegov ured najavio je sastanak s čelnicima sigurnosnih službi. Netanyahu nije iznosio pretpostavke o motivu napada.

Izraelski ministar obrane Israel Katz incident je nazvao 'pokušajem džihadističkog terorističkog napada'. 'Prema prvim informacijama kojima raspolažemo, terorist je imao samo jednu namjeru: srušiti zrakoplov sa svim putnicima', ustvrdio je Katz. Ministar je rekao da je napad spriječen zahvaljujući hrabrosti izraelskih putnika koji su ušli u pilotsku kabinu, svladali napadača i omogućili drugoj letačkoj posadi da preuzme upravljanje, piše Politico.

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