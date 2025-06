Indijska verzija Schindlera: Kako je sikh-princeza spašavala Židove iz nacističke Njemačke

Kći posljednjeg maharadže Sikhskog carstva Catherine je kročila vlastitim putem i prkosila društvenim normama. (To je carstvo nazvano po sikhizmu ili sikizmu - religiji koja se temelji na učenju gurua iz Indije koji su živjeli u 16. i 17. stoljeću)

Ipak, upravo to je učinila princeza Catherine Hilda Duleep Singh , piše Deutsche Welle.

Obrazovala se na koledžu Somerville u Oxfordu i zajedno sa svoje dvije sestre podržavala je borbu sufražetkinja za pravo glasa žena . No, privatni život princeze— naročito godine provedene u Njemačkoj — ostavit će poseban trag u njenom nekonvencionalnom životu.

U njenoj kući Colehatch House u selu Penn u Buckinghamshireu ugostila je njih i druge židovske izbjeglice. 'Mislim da je učinila mnogo za čovječanstvo. U to vrijeme događali su se brojni zločini, neki su prolazili neopaženo, a neki su bili očigledni, ali ljudi su uglavnom zatvarali oči. I ona je mogla zatvoriti oči i reći: 'To nije moj problem', ali je odlučila da to bude njen problem', kaže Bance za DW.

Nakon što je u tinejdžerskoj dobi izgubila oba roditelja Catherine je razvila snažnu vezu sa svojom njemačkom guvernantom Linom Schäfer. Početkom 1900-ih napustila je Englesku i s Linom se preselila u grad Kassel u Njemačkoj. Vila, u kojoj su zajedno živjele više od tri desetljeća, i danas stoji. Njihova veza, iako nikada formalno priznata, prkosila je društvenim normama tog vremena i ostala postojana sve do Linine smrti 1937. godine.

Vječni mir i ljubav

Catherine je umrla 1942. godine, u 71. godini života. Ni ona niti njena braća i sestre nisu imali potomke. U oporuci zatražila je da njeni posmrtni ostataci budu sahranjeni pored groba Line Schäfer u Kasselu.

Njeno grobno mjesto je zapušteno, ali Bance je sada u kontaktu s upravom groblja u Kasselu kako bi princezinu i grobnicu Line Schäfer obnovili i obilježili. 'Mislim da bi se to dopalo princezi Catherine ... Provele su cijeli život zajedno. I mnogo ju je voljela', objašnjava on.

Bance kaže za DW da Catherine nikada nije skrivala svoju ljubav. 'Njene sestre su očito znale za to, ali se o tome nije govorilo. U to doba to nije bilo nešto što biste otvoreno prikazivali ili promovirali.'

Ipak, kako Catherinina hrabrost sve više dobiva pažnju medija, LGBTQ zajednice ovu princezu posthumno prihvaćaju kao ikonu — zbog toga što je voljela i živjela kako je željela, bez obzira na vrijeme i okolnosti. Na mnogim Paradama ponosa Catherine je zauzimala istaknuto mjesto u medijskim prikazima u Velikoj Britaniji, pa i na BBC-iju 2023. godine.

„Princeze otpora"

Bance sada radi na novoj knjizi koja će se poklopiti s izložbom u Kensingtonskoj palači pod nazivom „Princeze otpora", planiranom za ožujak 2026. Fokusirat će se na Catherine i njene sestre Sophiju i Bambu. 'To će biti izložba s jakim fokusom na žene, koja prikazuje postignuća princeza iz obitelji Duleep Singh', kaže Bance i dodaje da će za izložbu posuditi predmete iz svog osobnog arhiva u kojem se nalazi gotovo 2.000 artefakata koje je prikupio tokom 25 godina.

Bance opisuje Catherine kao 'indijsku verziju Oscara Schindlera (1908.–1974.)' - aludirajući na njemačkog industrijalca koji je tijekom Holokausta spasio oko 1.200 Židova.

Iako priznaje da Catherinine akcije možda nisu bile tako opsežne kao Schindlerova lista, Bance za DW kaže: 'Spasiti jedan život ili deset života - to je manje-više isto. Spasiti nekog tko nije tvoje boje kože, tvoje vjere ili tvoje etničke pripadnosti, a učiniti to iz čiste humanosti - to je ono što nekog izdvaja od drugih.'