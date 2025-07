Ukrajinski F-16 postaju neuhvatljivi: Nova taktika štiti ih od ruskih raketa

Riječ je o zajedničkom projektu zaklade Come Back Alive i ukrajinskog Ministarstva obrane te uključuje dvije vrste mobilnih jedinica – jednu za tehničko održavanje i opskrbu oružjem, a drugu za operativno planiranje i smještaj posade. Time se značajno smanjuje rizik da ruske rakete unište letjelice dok su na zemlji, piše Kyiv Independent .

Tehnička mobilna jedinica uključuje radni prostor za pripremu naoružanja, dva vozila za postavljanje municije na F-16 te kamion za prijevoz posade. Novi sustav omogućuje da se bombe postave na zrakoplov uz pomoć svega troje ljudi, za razliku od prijašnjih 10 do 12.

Izvor: Profimedia / Autor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Prema riječima ukrajinskog analitičara Tarasa Čmuta iz zaklade Come Back Alive, ključna razlika je u tome što Ukrajinci koriste F-16 u kontinuiranim ratnim operacijama, a ne u kontroliranom mirnodopskom okruženju.

'Ove letjelice kod nas ne stoje mirno. One polijeću, slijeću i odmah ponovno idu u borbu – i sve to dok ih neprijatelj ne pokuša uništiti', kaže on. U izgradnji sustava koristili su iskustva partnerskih zemalja, osobito Danske, ali su većinu rješenja morali sami osmisliti i prilagoditi ratnim uvjetima.

Koliko aviona F-16 ima Ukrajina?

Ukrajina i njezini saveznici oformili su 2023. zrakoplovnu koaliciju da bi Ukrajini osigurali avione F-16. Europske zemlje složile su se isporučiti ih kako bi pomogle modernizirati ukrajinsko ratno zrakoplovstvo dok i same prelaze na naprednije borbene F-35.

Prve pošiljke F-16 Ukrajini su isporučile Nizozemska i Danska 2024. godine.

Pored donacije iz Nizozemske, Danska je obećala poslati 19 aviona F-16, Belgija 30 njih, a Norveška najmanje šest primjeraka.

Norveška je u svibnju najavila da će dovršiti isporuku svojih zrakoplova do kraja 2025. Slično tome, belgijska vlada izjavila je da će ih isporučiti prije roka 2028.

Uz to, američki i britanski instruktori obučavaju ukrajinske pilote i tehničare, a Ukrajina je potvrdila da je do sada izgubila tri ova borbena aviona.