SUKOB U KUĆI

Indijac oštrim predmetom u Zagrebu napao sunarodnjaka i teško ga ozlijedio

I.H/Hina

25.09.2025 u 13:34

Ilustrativna fotografija
Zagrebačka policija uhitila je i prijavila za pokušaj ubojstva 42-godišnjeg Indijca na privremenom radu u Hrvatskoj kojega terete da je svom sunarodnjaku nakon sukoba zadao više rana oštrim predmetom i teško ga ozlijedio.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da se incident dogodio u kući u novozagrebačkoj Novomlačkoj ulici u kojoj je, prema do sada utvrđenome, 42-godišnji državljanin Indije oštrim predmetom nanio više rana svojem 35-godišnjem sunarodnjaku.

Do napada je došlo u srijedu oko 20 sati u kući u vlasništvu 47-godišnjaka nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, kažu u policiji, dodajući da su osumnjičenik i žrtva napada stranci na privremenom radu u Hrvatskoj.  

Ozlijeđenom 35-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u KBC Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok je osumnjičeni 42-godišnjak uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

