Indijac oštrim predmetom u Zagrebu napao sunarodnjaka i teško ga ozlijedio

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da se incident dogodio u kući u novozagrebačkoj Novomlačkoj ulici u kojoj je, prema do sada utvrđenome, 42-godišnji državljanin Indije oštrim predmetom nanio više rana svojem 35-godišnjem sunarodnjaku.

Do napada je došlo u srijedu oko 20 sati u kući u vlasništvu 47-godišnjaka nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, kažu u policiji, dodajući da su osumnjičenik i žrtva napada stranci na privremenom radu u Hrvatskoj.

Ozlijeđenom 35-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u KBC Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok je osumnjičeni 42-godišnjak uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.