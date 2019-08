Indija u narednim danima planira ublažiti restrikcije u Kašmiru

Indija će u narednim danima ukinuti ograničenja slobode kretanja i komunikacije u Kašmiru, objavila je indijska vlada, odgovarajući na kritike o pretjeranim restrikcijama u toj spornoj regiji

Ovaj mjesec su u Kašmiru prekinute telefonske i internetske veze, prije no što je New Delhi odlučio ukinuti autonomiju te većinski muslimanske regije povlačenjem članka 340. indijskog ustava koji joj je to jamčio u svim pitanjima osim vanjske politike, obrane i komunikacija.

Restrikcije u Kašmirskoj dolini, domu za oko sedam milijuna ljudi, izazvale su niz kritika, a indijski vrhovni sud u petak je saslušao urednicu novina koja je zatražila vraćanje komunikacijskih veza kako bi novinari mogli raditi.