Imperijalističke tirade iz rokoko palače: Stručnjak objasnio zašto Putin gubi propagandni rat

Ian Garner, dobar poznavatelj prilika u Rusiji, na Twitteru je objavio podulji 'thread' u kojem je objasnio zašto Kremlj gubi propagandni rat u prvim danima invazije na Ukrajinu

3. Ovo je vjerojatno najvažnija točka. Vidi dosta dijeljenja informacija o bankovnom prometu, bankomatima, rastu cijena i dostupnosti robe široke potrošnje. Ljudi na Dalekom istoku, na kojem su cijene hrane već otišle do neba, nisu u panici, ali nisu baš ni sretni. To dovodi do otvorenih usporedbi s 1990-ima: Putin je izgradio svoj brend na stabilnosti nakon bezakonja i siromaštva iz 90-ih, tako da je ovo poražavajuća vijest. Ovaj razgovor trebao je davno nestati iz javnog prostora. Ljudi nisu spremni na to da njihove omiljene slavne osobe koje govore protiv rata - a dobar broj poznatih Rusa to je učinio - jednostavno nestanu. Ljudi nisu spremni ni na to da njihovi iPhonei nestanu zbog inflacije i sankcija (šale se: 'Nemoj ispustiti svoj iPhone, jer će ti biti zadnji.'). Ljudi nisu spremni za hiperinflaciju.

A vlada u biti ne čini ništa kako bi pripremila Ruse za ovo. Preigrali su se, a Zapad je prozreo njihov blef i sada su u problemima. Ovo ide paralelno s pretjeranim samopouzdanjem u vojne napore i nije slučajnost. I što imamo? Ustajali propagandni stroj koji zna kako stvoriti kaos i razderati stvari - posebno nanijeti štetu Zapadu. Ali to je propagandni stroj carstva. Nije agilan i ne zna kako odgovoriti na trenutne događaje i snažne ukrajinske i zapadne napore, mišljenja je Garner.

Smatra i da je najvažnija usporedba s Prvim svjetskim ratom: malo tko bi očekivao da će Prvi svjetski rat dovesti do Oktobarske revolucije tri godine kasnije. Rusko Carstvo ušlo je u rat ne potrudivši se stvarno pripremiti svoje ljude, ravnodušne prema opravdanju rata, kako od početka, tako s vremenom sve više. Postojale su podjele, a boljševici i drugi izvrsno su manipulirali njima kako bi preuzeli vlast.

'Nakon nekoliko dana rata ne možemo reći da je Putin osuđen na propast, ali pitam se: bez znakova da vlada ozbiljno shvaća pobjedu u medijskom ratu, malene pukotine oko 1990-ih, oko žrtvovanja i oko gubitka, pretvorit će se u zjapeće rupe u državnim narativima identiteta', zaključio je stručnjak.