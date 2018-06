Imamo sve uvjete za proglašenje epidemije, evo koja je skupina ljudi najugroženija

Pojava ospica opet je aktualizirala problem cijepljenja djece. Liječnik iz Dubrovnika bio je cijepljen, a ipak se zarazio. Kako je to moguće? Iz Ministarstva zdravstva poručuju da nema razloga za paniku, ali za zabrinutost ima. Zašto je potrebno cijepiti djecu? Koliko je opasno kada necijepljena djeca krenu u školu?

'Nakon primjene obje doze cjepiva njegov imunološki sustav nije reagirao kako treba', kazala je u emisiji Otvoreno HTV-a dr. med., spec. epidemiologije Iva Pem Novosel iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo komentirajući činjenicu da je ospicama zaražen liječnik dubrovačke bolnice iako se cijepio. 'Poznato je da niti jedno cijepivo nije sto posto učinkovito, imamo jedan do pet posto slučajeva koji su u kategoriji koja ne reagira. No to je zanemarivo', smatra.