Antunović: Nismo trebali nabavljati Bradleye, neefikasni su i nemaju dovoljno jak oklop

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao da odustaje od toga da predsjednik RH Zoran Milanović bude mandatar potencijalne Vlade koja bi se sastavila bez HDZ-a, a Željka Antunović je to komentirala ovako:

'Mislim da je računao puno dobiti, a da nije dobio ništa. Mislim da je izgubio i da je jednostavno bio zanesen i zaslijepljen svojom popularnošću i da je računao da će to pretegnuti, da će povući na svoje ime SDP iznad onoga što SDP zavređuje i koliko građani u njih vjeruju. To nije uspjelo zbog pretjeranog verbalnog divljanja, uvreda, ljudi to na kraju ipak ne vole. On je podigao rejting oporbenih stranaka, ali daleko od toga da to može biti dovoljno za sastavljanje vlade', rekla je Antunović za N1.