'Imamo pajaca u odlazećoj vladi, Aleksandar Vulin. Ako ste čuli za taj oblik života'

U emisiji Nedjeljom u 2 gostovao je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Komentirao je stanje u Srbiji, odnos prema Rusiji te protivljenju velikog dijela Srbije protiv Europridea. Osim toga govorio je i o neprestanom zaoštravanju odnosa između Srbije i Hrvatske

Govoreći o jučerašnjem 'Europrideu' u Boegradu, na kojemu je i sam sudjelovao kazao je kako "je previše dugo u politici da bi mogao biti pojavno impresioniran".

'Aleksandar Vulin, ako ste čuli za taj oblik života'

'Ono što gledamo, uglavnom je šminka za naivne. Ovo je bio 'nagodbenjački Pride'. Nije bio ni kompromisni - baš se radilo o nagodbi. To mi se nije svidjelo. Imamo 'pajaca'. On je ministar unutarnjih poslova u odlazećoj vladi. Aleksandar Vulin, ako ste čuli za taj oblik života. Već se 'izlupetao' da to nije parada nego 'policijsko sprovođenje sudionika na koncertu', kazao je Čanak.

Poanta je da je osim par stotina organiziranih huligana koji su se sukobili s policijom - nije bilo nikakvih okupljanja, dodao je Čanak. Tako ni predstavnika tzv. ultradesnice u Srbiji - koji su najavljivali okupljanja stotina tisuća 'boraca za konzervativne vrijednosti.