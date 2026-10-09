IKEA bi mogla postati puno više od trgovine namještajem

Kako piše Reuters , ideja o pretvaranju trgovine u sklonište u nuždi odražava širu promjenu u razmišljanju o sigurnosti u Europi. Vlade sve više gledaju koje bi tvrtke mogle pomoći u funkcioniranju društava tijekom krize.

Iako možda ne izgleda tako na prvi pogled, ali u slučaju nestanka struje, poplave ili napada na kritičnu infrastrukturu, trgovine švedske IKEA-e, mogu se lako pretvoriti u skloništa za hitne slučajeve ili čak privremena bolnice. Restorani koje milijuni diljem svijeta posjećuju kako bi uživali u švedskim okruglicama, u nuždi mogli bi osiguravati obroke, generatori bi mogli održavati zgrade u pogonu, a dodatni kreveti po potrebi bi se mogli složiti iz kutija u skladištima.

EU čak potiče države članice na bližu suradnju s tvrtkama kao dio svoje Strategije Unije za spremnost.

IKEA je dio danske Korporativne koalicije za pripravnost u krizama. Radi se o mreži privatnih tvrtki koje mogu pružiti usluge i robe u kriznim situacijama, a koja uključuje više od 200 tvrtki i više od 300 tisuća ljudi.

I taj koncept nije samo teorija. Tijekom poplava u Valenciji u Španjolskoj u listopadu 2024., IKEA je jednu od svojih trgovina pretvorila u sklonište za više od 600 ljudi. U prosincu 2021. snježna oluja zarobila je šest kupaca i oko dvadeset zaposlenih u IKEA-inoj trgovini u Aalborgu u Švedskoj. Svi su prespavali na toplom i suhom, a trgovina je ujutro uredno otvorila svoja vrata kupcima.

U Danskoj, najveći operater supermarketa, Salling Group, otvara prvu od 51 trgovina dizajniranih za rad bez struje ili pristupa internetu do 48 sati, navodi Reuters.

Estonija ima zakon koji zahtijeva 300 tvrtki za održavanje kritičnih usluga tijekom krize, dok u Poljskoj zakon neke tvrtke obavezuje da u slučaju krize, svoja vozila, strojeve i imovinu prepuste na korištenje oružanim snagama. I finska ima mrežu nevladinih organizacija i tvrtki odgovornih za sigurnost opskrbe.

S obzirom na to da je danska obavještajna služba upozorila da će Rusija vjerojatno intenzivirati sumnjive aktivnosti poput sabotaža i kibernetičkih napada protiv zemalja NATO-a i drugih zapadnih zemalja, čini se kako će i druge zemlje morati razviti svoj sustav funkcioniranja u krizi.