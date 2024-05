Igor Peternel vs Mišel Jakšić: 'Najveća pljuska Andreju Plenkoviću'

U HRT-ovoj emisiji ‘Otvoreno’ gostovali su zastupnim mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics, zastupnik Domovinskog pokreta i novi šef kluba DP-a Igore Peternel, SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić, te HDZ-ov Josip Borić.

Na pitanje vidi li se kao potpredsjednik Vlade, Jankovics je rekao da mu je ambicija fokusirana na mandat u Saboru. “a sam sretan i zadovoljan funkcijom saborskog zastupnika u Saboru tako da to iscrpljuje sve moje ambicije. Za slučaj da me netko to zamoli, sigurno bi razgovarali o tome, ali trenutno su moje ambicije usredotočene na ono za što sam dobio mandat od svojih sunarodnjaka”, rekao je pa komentirao prozivke da je u Sabor ušao kao jedini kandidat.

“Dobio sam 27 posto svog biračkog tijela. To je uvjerljivo najveći postotak od svih preferencijalnih glasova koje je 150 drugih moji kolega dobilo u odnosu na biračko tijelo. Što tiče činjenice da sam bio jedini kandidat - to smatram najvećim svojim uspjehom. Moram naglasiti koliko je licemjerno spočitavati jedinstvo mađarske zajednice, a kada govorimo o hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori - jako nam je važno da Hrvati tamo budu jedinstveni”, rekao je Jankovics.