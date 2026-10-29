Novi udar na cijene stanova ili nužna reforma? 'To ne smije podići cijenu stanova'

Ministar je poručio da je trenutni sustav komunalnog doprinosa neodrživ jer se temelji na zastarjelim cijenama građenja , pa jedinicama lokalne samouprave nedostaje novca za financiranje komunalne infrastrukture.

Ministar Bačić o komunalnom doprinosu govorio je na 18. Susretu gradonačelnika i poduzetnika 48 SATI, koji se održava u Petrčanima, u organizaciji Udruge gradova u RH i poslovnog tjednika Lider.

"Jedinična vrijednost prve zone je jedna desetina iznosa kataloške cijene građenja u Hrvatskoj. Kada je to jedna desetina nečega što već dugi niz godina ima isti iznos, onda zbog inflacije i novih troškova gradnje postaje nedostižno da bi jedinica lokalne samouprave mogla graditi komunalnu infrastrukturu", rekao je Bačić.

Zbog toga je, naglasio je Bačić, doista opravdan zahtjev za njegovo povećanje.

Podsjetio je i kako je trenutačni sustav postavljen tako da najviše opterećuje investitore u prvoj zoni (centri gradova) gdje je infrastruktura već izgrađena, dok oni u trećoj zoni plaćaju najmanje iako im je potrebna izgradnja osnovne infrastrukture od cesta, vode i sl. i te dvojbe treba riješiti u razgovoru s predstavnicima gradova i općina.

Povećanje komunalnog doprinosa izravno utječe na troškove investitora, i ministar upozorava da bi se to moglo preliti na krajnje kupce i povećati cijenu stanova za oko 3 posto.

"Mi danas želimo zaustaviti rast nekretnina, rast cijena stanova jer zbog rasta cijena nekretnina i rasta cijena stanova priuštivost stanovanja u Hrvatskoj je sve manja", rekao je Bačić.

Ministarstvo stoga planira donijeti Pravilnik o novoj kataloškoj cijeni građenja po kubnom metru, koja služi kao osnovica za izračun doprinosa. Plan je da se novi Pravilnik donese do kraja godine, kako bi s primjenom krenuo od 1. siječnja 2027. godine.