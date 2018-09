Iako u Vladi to ne žele priznati, pripravništvo je potpuni debakl, stručnjakinja objašnjava zašto je tako

Prema podacima s burze, pripravništvo kao nova mjera aktivne politike zapošljavanja, na snazi od 1. siječnja 2018., uz često osporavano stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (SOR), ne daje rezultate

Osvrnula se i na činjenicu da koliko god poslodavci govorili da im je stalo do radnika, ipak nisu poduzeli mjere koje bi to dokazale, rekavši: 'Moja je procjena da nisu spremni uložiti u ljude jer moraju plaćati 50 posto.'

Do kraja srpnja ove godine u ovu mjeru su se uključile 243 osobe, dok ih se u stručno osposobljavanja za rad bez osnivanja radnog odnosa ( SOR ) uključilo 3040 , pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , iako je Vlada predvidjela oko devet tisuća zaposlenih pripravnika ove godine, za što je izdvojila 1,6 milijardi kuna.

'Tražili smo ukidanje stručnog osposobljavanja jer je donio puno loših stvari kao što je jeftina radna snaga. Stoga nije prihvatljiv s naše strane jer osobe na osposobljavanju nemaju nikakva prava, a godišnji i bolovanja im nisu plaćeni. Također, to je utjecalo na sniženje cijene rada, odnosno dovelo do niskih plaća u Hrvatskoj', naglasila je Milićević Pezelj te dodala da je na SOR potrošen velik novac , a nije dobro realiziran.

Glavne razlike između ove dvije mjere te su što je SOR osposobljavanje , a pripravništvo je radni odnos te stručno osposobljavanje potpuno financira država , osim prijevoza. U pripravništvu u privatnom sektoru pokriva samo 50 posto troškova, a osoba na pripravništvu mora imati 70 do 80 posto plaće pripadajućeg radnog mjesta. Zato privatnici radije zapošljavaju preko SOR-a.

Prividan pad nezaposlenosti

I dok se Vlada hvali padom nezaposlenosti u Hrvatskoj, Milićević Pezelj otkriva što se zapravo krije iza toga. Riječ je o nezdravom padu nezaposlenosti jer, kako kaže, zaposlenost nije porasla, 'oni koji su ušli u SOR nisu zaposleni, nema pravog radnog odnosa, već je to samo osposobljavanje'.

'Predložili smo podizanje stope zaposlenosti jer će onda i padati stopa nezaposlenosti. Zalažemo se za kvalitetno zapošljavanje', ističe te dodaje kako je potrebno vidjeti koji je interes pojedinca i društva.

Podsjetimo, Vlada je u prosincu prošle godine donijela smjernice za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja za razdoblje od 2018. do 2020. godine, što uključuje aktivaciju potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništva, koja je do tada postojala samo u teoriji, a za to je i osigurala 1,6 milijardi kuna.

Milićević Pezelj smatra kako se davno mogla dati potpora pripravništvu jer je stručno osposobljavanje nepotrebno. 'Zalažemo se za to da se praksa odvija tijekom školovanja, pogotovo kada je riječ o strukovnim školama i fakultetima. Praksa je potrebna tijekom školovanja, a ne nakon njega', zaključila je.