I Omišani pozvali na subotnji prosvjed: 'Šutnja građana​ može biti pogubna'

Udruga "Volim Omiš" podržala je u petak, uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, građane Like koji se bore za pravo na čist, zdrav i siguran okoliš, poručivši kako je njihov prosvjed oko omiške obilaznice, javni pritisak i argumentirana borba građana dokaz da se prosvjed isplati
Predsjednik udruge Ivan Barišić ističe kako Ličanima poručuju ono što su i sami naučili kroz vlastitu borbu, a to je da ne šute, da se ne boje i ne odustanu. "Prosvjed, javni pritisak i argumentirana borba građana mogu promijeniti stvari koje su se godinama predstavljale kao nepromjenjive", navodi u priopćenju.
Početkom ove godine, podsjeća Barišić, direktor Hrvatskih cesta Ivica Budimir, odgovarajući na niz prosvjeda građanskih inicijativa i mjesnih odbora Grada Omiša, odlučno je poručivao kako se trasa neće mijenjati, no Omišani su upozoravali da je projekt obilaznice ozbiljno problematičan i posebno ukazivali na činjenicu da je projektirana bez odgovarajućeg pristupnog čvora.
"Nakon kontinuiranog javnog pritiska građana, stručnih argumenata i našeg obraćanja relevantnim tijelima Europske komisije, dogodilo se upravo ono što je državna vertikala tvrdila da je nemoguće, projekt se mijenja. Za nas je to dokaz da se prosvjed isplati", ističe Barišić.
"Hodajte. Govorite. Pitajte. Tražite odgovore. Ne bojte se. Šutnja građana može biti pogubna. Hrvatska nije ničije privatno vlasništvo. Naša zemlja, rijeke, šume, more i prostor nisu roba koju će netko pretvarati u odlagalište zato što je to nekome poslovno isplativo", kažu iz udruge Volim Omiš i dodaju da će u subotu biti na prosvjedu u Zagrebu i nastaviti govoriti dok ih se ne čuje.