'VOLIM OMIŠ'

I Omišani pozvali na subotnji prosvjed: 'Šutnja građana​ može biti pogubna'

I.H./Hina

04.09.2026 u 13:12

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Udruga "Volim Omiš" podržala je u petak, uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, građane Like koji se bore za pravo na čist, zdrav i siguran okoliš​, poručivši kako je njihov prosvjed oko omiške obilaznice, javni pritisak i argumentirana borba građana dokaz da se prosvjed isplati

Predsjednik udruge Ivan Barišić ističe kako Ličanima poručuju ono što su i sami naučili kroz vlastitu borbu​, a to je da ne šute, da se ne boje i ne odustanu. "Prosvjed, javni pritisak i argumentirana borba građana mogu promijeniti stvari koje su se godinama predstavljale kao nepromjenjive"​, navodi u priopćenju.

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Početkom ove godine, podsjeća Barišić, direktor Hrvatskih cesta Ivica Budimir, odgovarajući na niz prosvjeda građanskih inicijativa i mjesnih odbora Grada Omiša, odlučno je poručivao​ kako se trasa neće mijenjati, no Omišani su upozoravali da je projekt obilaznice ozbiljno problematičan​ i posebno ukazivali na činjenicu da je projektirana bez odgovarajućeg pristupnog čvora.​

Plakati pozivaju na prosvjed za Liku
  • Plakati pozivaju na prosvjed za Liku
  • Plakati pozivaju na prosvjed za Liku
  • Plakati pozivaju na prosvjed za Liku
  • Plakati pozivaju na prosvjed za Liku
  • Plakati pozivaju na prosvjed za Liku
Plakati za prosvjed za Liku diljem Zagreba Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

"Nakon kontinuiranog javnog pritiska građana, stručnih argumenata i našeg obraćanja relevantnim tijelima Europske komisije, dogodilo se upravo ono što je državna vertikala tvrdila da je nemoguće​, projekt se mijenja.​ Za nas je to dokaz da se prosvjed isplati​", ističe Barišić.

"Hodajte. Govorite. Pitajte. Tražite odgovore. Ne bojte se. Šutnja građana​ može biti pogubna.​ Hrvatska nije ničije privatno vlasništvo.​ Naša zemlja, rijeke, šume, more i prostor nisu roba koju će netko pretvarati u odlagalište zato što je to nekome poslovno isplativo​", kažu iz udruge Volim Omiš i dodaju da će u subotu biti na prosvjedu u Zagrebu i nastaviti govoriti dok ih se ne čuje.​ 

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