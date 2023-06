I dalje se ne preporuča kupanje na ovih pet hrvatskih plaža

Voditeljice Odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša u tom Zavodu Darija Vukić Lušić kazala je u srijedu kako se kupanje u moru ne preporuča na trima plažama na području Novog Vinodolskog, jer su bile onečišćene komunalnim otpadnim vodama. Riječ je o plažama Zagori kupalište – zapad i istok te Bribirskoj obali, no, kvar zbog kojega je do onečišćenja došlo je uklonjen pa se očekuje da će novi nalazi potvrditi da je more i na tim plažama čisto te da će zabrana kupanja biti ukinuta.

Kupanje se ne preporuča ni na plažama Klančić i Podkvarovo u Kostreni, koje su, kao i prije nekoliko mjeseci, onečišćene ugljikovodicima industrijskog porijekla, a stanje se redovito nadzire.