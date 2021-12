HZJZ objavio nove preporuke o cijepljenju: Booster može i prije roka od 6 mjeseci

HZJZ je na svojim stranicama objavio dopunjene preporuke za cijepljenje, u koje su uvrštene neke novine

U novim preporukama navodi se kako je Pfizerovo cjepivo Comirnaty odobreno za primjenu u djece od 5 do 11 godina starosti.

Jednako tako preporuča se docijepljivanje, odnosno cijepljenje booster dozom. 'S obzirom na to da ima sve više dokaza o slabljenju zaštite od infekcije nakon primitka primarne sheme cijepljenja, neovisno o vrsti primijenjenog cjepiva; s obzirom na to da je slabljenje zaštite od infekcije uočeno u svim dobnim skupinama; s obzirom na to da ima sve više dokaza o tome da primjena dodatne doze poboljšava razinu zaštite, preporučljivo je docjepljivanje protiv bolesti COVID-19', stoji u novim preporukama.