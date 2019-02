Hvar dopustio poznatom partijanerskom klubu da radi 24 sata

Hvarski vijećnici izmijenili su Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada čime je rad poznatom klubu 'Carpe Diem' omogućen 24 sata dnevno.

Izmjena propisa se zapravo odnosi samo na klub 'Carpe Diem Beach', smješten u uvali Stipanska na škojiću Martinkovcu u arhipelagu Paklenih otoka, jer drugih u spomenutom obuhvatu naprosto nema.

'"Carpe Diemu" je radno vrijeme do sada bilo skraćeno do 2 sata. Budući da u Hvaru zaista nemamo neku alternativu tom lokalu, tijekom ljeta bi se, nakon zatvaranja kafića na Pjaci, našlo i do nekoliko tisuća mladih ljudi koji ne znaju što bi sa sobom. Naravno, time bi i policija imala više posla, a s druge strane, sukcesivnim zatvaranjem Stipanske imali bismo manje mlađih turista, pao bi broj sezonskih radnika, ali i prihodi na razini grada. Svi bismo zasigurno u toj igri izgubili, a to nije cilj, nego naprotiv, da dogovorno i odgovorno promijenimo spomenuti oblik turizma u našem gradu', kazao je Rosso za Slobodnu.

Građani najviše prigovaraju na bučne 'after beach partyje' u poslijepodnevnim satima u baru "Carpe Diem", na vrhu gradske rive, zatim noćnu buku iz Stipanske i pri povratku njihovih gostiju u Hvar u ranim jutarnjim satima...

Hvarani su objavili rat partijanerima sredinom 2017. godine, no čini se da su sada promijenili ploču. Gradonačelnik Rikardo Novak tada je spominjao one koji povraćaju po gradu, uriniraju na svakom kantunu, hodaju bez majica, spavaju na javnim površinama, "bauljaju" okolo i ne znaju za sebe.

Stoga su za takva ponašanja na području grada propisane novčane kazne: tko gradskim ulicama hoda u kupaćem kostimu platit će do 600 eura, žene u gornjem dijelu kupaćeg kostima i muškarci golog torza do 500 eura, a onaj tko tetura ulicom s bocom u ruci ili pijan leži na ulici čak do 700 eura

Ipak, sve je to ostalo na razini upozorenja jer komunalno redarstvo gotovo ni ne naplaćuje 'globe'.