HUP: ‘Sidrenje cijena’ donijet će goleme troškove, posebno će pogoditi male tvrtke

SME test bi trebao odgovoriti na pitanje: je li opravdano da mali frizerski salon, servis, privatna ordinacija ili trgovina s nekoliko zaposlenih ima praktički iste regulatorne zahtjeve kao veliki trgovački lanac i koliki su stvarni troškovi prilagodbe za njih. To znači procijeniti npr. trošak izmjene svih cjenika i promotivnih materijala, prilagodbe weba i IT sustava, vođenja dodatnog podatka o cijeni, administracije te učestalosti ažuriranja.

HUP smatra da prije uvođenja ovakve obveze treba jasno procijeniti njezin stvarni trošak, provedivost i očekivani učinak na inflaciju i zaštitu potrošača . Zbog toga HUP traži provedbu SME testa, odnosno provjeru učinka propisa na mala i srednja poduzeća kako bi se provjerilo hoće li nova pravila nerazmjerno opteretiti male i srednje tvrtke u odnosu na velike te koliko će nova mjera poduzetnike koštati , koliko će administrativnog vremena zahtijevati te je li taj teret razmjeran koristima koje se od mjere očekuju.

HUP poziva da se prije početka primjene mjere provedu SME test i procjena stvarnih troškova prilagodbe, osiguraju jasne i pravodobne upute za poduzetnike te ostavi primjeren rok za tehničku provedbu.

HUP upozorava da je jedan od ključnih problema predloženog modela usporedba današnje cijene s cijenom na jednom povijesnom datumu, bez prikaza promjena troškova koje su se u međuvremenu dogodile. Potrošač tako vidi razliku između dvije cijene, ali ne vidi eventualni rast nabavnih cijena, plaća, energije, najamnina, troškova financiranja i drugih ulaznih troškova poslovanja.

Takav prikaz posebno je problematičan u uslužnim djelatnostima, u kojima velik dio cijene čini trošak rada. Rast cijene usluge ne mora značiti i rast zarade poduzetnika, nego može biti posljedica povećanja troškova poslovanja.

'Transparentnost cijena nije sporna i HUP je podržava. Međutim, transparentnost ne bi smjela postati sinonim za administrativno i tehnički zahtjevnu obvezu čiji troškovi i učinci prethodno nisu dovoljno procijenjeni. Posebno je važno voditi računa o mikro i malim poduzetnicima, koji nemaju vlastite IT i administrativne odjele te će velik dio prilagodbi morati provesti sami ili angažirati vanjske izvođače',poručeno je iz HUP-a.

Kako bi nova obveza izgledala u praksi?

Nova obveza u praksi ne znači samo dopisivanje još jednog podatka na postojeći cjenik. Ovisno o djelatnosti, može zahtijevati izmjene fizičkih cjenika i jelovnika, baza artikala, blagajničkih i ERP sustava, web trgovina, oglašavanja i drugih digitalnih rješenja.

Primjerice, restoran sa stotinjak stavki morao bi prilagoditi jelovnike, cjenike, internetsku stranicu i druge kanale na kojima prikazuje cijene. Vlasnik manjeg frizerskog ili drugog uslužnog salona morao bi napraviti isto za desetke usluga i njihovih varijanti, često bez administrativne ili informatičke podrške. Mala trgovina s nekoliko tisuća artikala mogla bi biti suočena s velikim opsegom ručnih izmjena podataka i etiketa.

Web trgovine su posebno zahtjevne

Posebno su zahtjevne web trgovine, gdje promjena može podrazumijevati zahvate u bazama proizvoda, ERP-u i drugim poslovnim sustavima, razvoj i testiranje novih funkcionalnosti te angažman vanjskih IT izvođača. Kratak rok za prilagodbu dodatno povećava rizik za poduzetnike, osobito ako prije početka primjene nisu dostupne potpuno jasne i pravodobne upute za različite djelatnosti i poslovne modele.

HUP upozorava i da postojeći europski regulatorni okvir već poznaje instrument zaštite potrošača pri sniženjima kroz prikaz najniže cijene u prethodnom razdoblju. Prema podacima iz podloge HUP-a, nije pronađena usporediva opća praksa država članica EU koja bi trgovcima i pružateljima usluga nametala trajno prikazivanje dodatne cijene vezane uz jedan fiksni povijesni datum u opsegu kakav se predlaže u Hrvatskoj.