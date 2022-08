HUBOL demantirao Beroša oko zaliha lijekova protiv Covida, otkrio koliko se pacijenata u Hrvatskoj trenutno može liječiti remdesivirom

Hrvatska udruga bolničkih liječnika reagirala je na tvrdnju Ministarstva zdravstva da lijeka protiv koronavirusa ima sasvim dovoljno u svim hrvatskim bolnicama. Liječnici poručuju da to nije istina. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti

'Bolnice koje su bile pri kraju sa zalihama remdesivira su, kada su sredinom srpnja od Službe za lijekove Ministarstva zdravstva zatražile da im se dostavi remdesivir – antivirusni lijek za liječenje COVID-19 bolesti, dobile službeni odgovor Ministarstva da remdesivira više nema i da će Ministarstvo krenuti u nabavu i obavijestiti bolnice kad nabavi lijek. Te bolnice su svoje zalihe potrošile, a do danas tj. nekoliko tjedana kasnije remdesivir nije stigao u te bolnice i one ga nemaju. Lijek remdesivir se naručuje isključivo preko Ministarstva, bolnice ga ne mogu same nabaviti.

Lijek ronapreve, koji ministar također spominje, nema učinka u liječenju bolesti COVID-19 izazvane omicron sojem novog koronavirusa.