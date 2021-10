HSS-ov Beljak zastupnicima HDZ-a: Dobronić je velika pobjeda Zorana Milanovića

Saborski zastupnik Krešo Beljak (HSS) poručio je u srijedu HDZ-ovim zastupnicima, u raspravi o izboru Radovana Dobronića za predsjednika Vrhovnog suda, da je to velika pobjeda predsjednika države Zorana Milanovića, neovisno što oni o tome mislili

„To je 1:0, a strijelac je Zoran Milanović , naravno da to nećete priznati, pobijedio vas je Milanović i smatram da je ovaj izbor samo mali kotačić u promjenama koje će uslijediti u idućim godinama“, rekao je Beljak.

HDZ-ov Stipan Šašlin zapitao ga je može li, s obzirom da je dugo u politici, a i s pravosuđem ima iskustva, povući paralelu o stanju u njemu danas i prije 20-ak godina, na što je Beljak žestoko odgovorio.

„Vi mene mislite isprovocirati, vi koji ste član organizacije, sekte koja očekuje presudu za pljačku državnih novaca u Fimi mediji. Ja sam za vas, ne sitni prekršajac, ja sam za vas mrvica što god napravio“, odgovorio je Šašlinu, prozivajući HDZ da je uništio hrvatsku budućnost.

Prozivate me za jednu jedinu aferu u životu, da, imate pravo na to, to je kao kad se slon ruga buhi kak' je velika, jadno da jadnije ne možete biti, poručio mu je.

Predsjedavajući Furio Radin upozorio ga je da ne može tako razgovarati sa zastupnicima, no Beljak ustrajava da ga nije dobro čuo. Znam da vas istina boli, ali tako govoriti o zastupnicima HDZ-a, nije primjereno i može vas biti sram, poručio mu je Damir Habijan.

O službenom prijedlogu predsjednika države da se Dobronić, sudac Trgovačkog suda, najpoznatiji po presudi u korist građana u slučaju 'švicarac', izabere za predsjednika Vrhovnog suda, Sabor je raspravljao u srijedu, a glasovat će u petak.