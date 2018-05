Hrvatsko-bošnjački pregovori o izmjenama izbornog zakona bez rezultata

Čelnici ključnih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine koje okupljaju pretežito hrvatsko odnosno bošnjačko članstvo u četvrtak ponovo nisu uspjeli postići dogovor o izmjenama izbornog zakona čime je dovedena u pitanje regularnost općih izbora u listopadu a načelno su se suglasili pozvati u pomoć Venecijansku komisiju kao stručno pravno tijelo Vijeća Europe koje bi trebalo ocijeniti koja su rješenja sukladna europskoj pravnoj praksi

"Svi su ostali pri svojim stavovima. HDZ uporno ostaje pri tome da se uporedo treba rješavati i pitanje Predsjedništva BiH s čime se mi ostali ne slažemo. Ono što je novo je da će se angažirati Venecijansku komisiju kako bi dala ocjene ranijih prijedloga i nekih elemenata koji su u međuvremenu spominjani", kazao je novinarima nakon sastanka Izetbegović.

On je ustvrdio kako ima dovoljno vremena za dogovor odnosno kako se to može učiniti sve do organiziranja izbora početkom listopada.

Čelnik HDZ-a Čović sastanak je napustio bez komentara.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić kazao je kako je unatoč različitim stajalištima sastanak protekao u "korektnom" ozračju dodajući kako se nada da će angažiranje Venecijanske komisije pomoći pronalaženju konačnog rješenja.

"Očekujemo tumačenje koja su to načela sukladna europskim standardima", kazao je Nikšić.

Komšić je pak kazao kako se od Venecijanske komisije ne očekuju novi modeli rješenja problema nego tumačenje o tome koja rješenja eventualno krše ljudska prava sa stajališta Europske konvencije o ljudskim pravima.

Veleposlanici Cormack i Wigemark potvrdili su kako SAD i EU ostaju opredjeljenje pomoći političarima u BiH da dođu do rješenaj prihvatljivog za sve.