Hrvatski astronom Korado Korlević: Ljudi na Marsu? Mars je jedno jako, jako opasno mjesto. Čak i otrovno

Poznati hrvatski astronom, Korado Korlević, komentirao je jučerašnje slijetanje istraživačkog vozila na Mars, kojega je poslala NASA. Dotaknuo se i mogućnosti putovanja ljudi na Mars.

Postoji poveznica između Marsa i Zemlje - stromatoliti. ''Zato i idemo tamo. Kada su pokazali slike, neke od tih područja, geolozima nisu rekli što je to na slici. Što je to na slici? Ovaj kaže to je fosilna DNK stromatolitska. Kaže, ali ovo je na Marsu'', objasnio je.