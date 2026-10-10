Hrvatske nacionalne manjine se okupljaju u Novalji: Manifestacija posvećena Hrvatima iz Srbije

Manifestacija će trajati do 11. listopada, a zajednički je organiziraju Grad Novalja , Institut za istraživanje migracija i Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, uz suorganizaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH i pod pokroviteljstvom Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske . Predstavnici hrvatske zajednice u Srbiji, znanstvenici, kulturni djelatnici, novinari te predstavnici hrvatskih institucija predstavit će kako danas žive Hrvati u Srbiji, koje su institucije izgradili i kako ih razvijaju, kako čuvaju svoj jezik, kulturu i kulturnu baštinu, kakvu ulogu imaju njihovi mediji, obrazovne i znanstvene ustanove, kao i s kojim se izazovima suočavaju te što je potrebno za očuvanje i daljnji razvoj hrvatske zajednice u Srbiji .

Jedna od ključnih vrijednosti Susreta je da se hrvatske manjinske zajednice ne prikazuju samo kao nositeljice tradicije i baštine, nego kao žive i suvremene zajednice koje imaju svoje institucije, medije, obrazovni i kulturni sustav te aktivno sudjeluju u društvenom životu zemlje u kojoj žive.

Prvog dana Susreta je u Kulturnom centru Gozdenica otvorena izložba o Hrvatima u Srbiji. U nastavku se održavaju tri tematska panela na teme „Institucionalni i politički okvir hrvatske zajednice u Srbiji“, „Kulturne i identitetske odrednice hrvatske zajednice u Srbiji“ i „Uloga medija u promicanju hrvatske nacionalne manjine“, međunarodna znanstveno-stručna konferencija o Hrvatima u Srbiji, uz sudjelovanje znanstvenika iz Hrvatske, Srbije i drugih zemalja te drugi programi.