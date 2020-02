Hrvatska veleposlanica u Bruxellesu izgubljena u prijevodu, Britancima udijelila oproštajnu packu. Evo što sada kaže

Financial Times izvijestio je u utorak o pogrešci koju je Irena Andrassy, stalna predstavnica Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, kao predstavnica države koja predsjeda Vijećem EU-a napravila prilikom oproštaja od britanskih kolega u Bruxellesu. Posljednje riječi EU-a odlazećoj Ujedinjenoj Kraljevini, nakon gotovo pola stoljeća članstva u Uniji, bile su sljedeće: 'Thank you, goodbye, and good riddance'

Po rječniku Merriam-Webster, fraza 'good riddance' koristi se kada je nekome drago što netko odlazi ili što je nešto već prošlo (Winter is finally over, and I say good riddance!). To bi se moglo prevesti kao cinično 'sretno vam bilo', a u slobodnijoj verziji i kao 'daleko vam kuća'. Pogrešno izgovoren pozdrav, kojeg je hrvatska veleposlanica Irena Andrassy prošlog tjedna uputila britanskom veleposlaniku Timu Barrowu, možda najbolje sumira 47 godina Britanaca 'izgubljenih u prijevodu' u Bruxellesu, piše Financial Times.

Taj poslovni dnevnik precizira da je Andrassy u srijedu predsjedala posljednjim sastankom EU veleposlanika na kojemu je sudjelovao i britanski član. Ona je pretpostavila da je 'good riddance' nešto poput 'sretno', kazali su FT-u diplomati koji su bili na tom sastanku, održanom dva dana uoči Brexita u petak navečer. Unatoč egzaltiranim osjećajima zbog toga što Britanija napušta EU, takav pozdrav nije bio intoniran kao uvreda ili kritika, tvrde oni.

'Britancima je to bilo i zabavno, shvatili su kako je bilo zamišljeno. No u povijesti će ostati zabilježeno da su to bile posljednje riječi Europske unije britanskom veleposlaniku uoči Brexita', rekao je jedan dužnosnik koji je bio u prostoriji za sastanak. Nakon članka u FT-u, Irena Andrassy oglasila se tvitom.