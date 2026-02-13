ODLUKA SUDA

Hrvatska stranka građanskog otpora ide u stečaj

I.H./Hina

13.02.2026 u 10:09

Hrvatska stranka građanskog otpora pri predaji kandidature
Hrvatska stranka građanskog otpora pri predaji kandidature Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Trgovački sud u Zagrebu u skraćenom stečajnom postupku pozvao je vjerovnike Hrvatske stranke građanskog otpora (HSGO) da do kraja ožujka predlože otvaranje stečaja te stranke s utvrđenim dugom od 1852 eura

Sudskim oglasom pozvani su i zastupnici HSGO-a da u roku od petnaest dana sudu predaju popis imovina i obaveza stranke, a ne odazovu li se vjerovnici i zastupnici u zakonski predviđenim rokovima, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o istovremenom otvaranju i zaključenju stečaja.

Stečaj HSGO-a zbog duga od 12.950 kuna predložila je Financijska agencija i u veljači 2021., no Trgovački sud u Zadru u kolovozu te godine odbacio je taj zahtjev jer je u međuvremenu to dugovanje bilo podmireno.

Hrvatska stranka građanskog otpora upisana je u Registar političkih stranaka u veljači 2018., sa sjedištem u zagrebačkoj četvrti Sveta Klara, a predsjednik i zastupnik stranke je Josip Babok

HSGO je izvanparlamentarna stranka najpoznatija po sudjelovanju na parlamentarnim izborima 2020., kada je prva predala stranačku kandidaturu. "Ovom robovlasničkom sustavu mi smo otpor, pružamo otpor na svim mogućim razinama gdje možemo doći do izražaja“, kazao je tada Babok.

Podulji je popis pojava i fenomena kojima “otpor pruža” ta stranka pred stečajem, a na stranačkoj facebook stranici navodi se otpor gospodarskom propadanju, siromaštvu, modernom robovanju, iseljavanju, rasprodaji državne imovine, svim vladama koje vode politiku protiv vlastitog naroda, nepotizmu, nestručnosti, i neznanju.

Stranka se, između ostaloga, zauzima za uspostavu i tzv. "nacionalnog prava", rigorozniju kontrolu protoka novca, ali i za modernizaciju sela.

