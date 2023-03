Hrvatska se naoružava. Evo što se sve planira kupiti

Saborski Odbor za obranu dao je pozitivno mišljenje za projekte nabave i to protuoklopnih vođenih raketa SPIKE, borbenih oklopnih vozila Patria, RIB brodica za pomorske operacije, modernizaciju radarskog sustava i nadogradnju borbenog komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ)

Banožić je, na novinarski upit nakon sjednice Odbora, pojasnio da je vrijednost nabave SPIKE raketa nešto više od 11 milijuna eura, nabave borbenih vozila Patria nešto više od 158 milijuna eura, a RIB brodice su donacije SAD-a u vrijednosti od pet milijuna eura pri čemu će za tu nabavku biti plaćen PDV od oko 1,4 milijuna eura.

Vrijednost modernizacije radarskog sustava je oko 45 milijuna eura, dodao je.

Novčana sredstva osigurana su u dijelu koji je potreban za pregovaračko razdoblje, a projekti će se odnositi na razdoblje od nekoliko godina. Za radarski sustav to će, kaže, biti razdoblje do dvije godine, a za SPIKE nešto kraće. Patria vozila će biti do 2028., a brodice su u kraćem razdoblju. Tako će se raditi i dinamika novčanih sredstava kroz proračun, kazao je Banožić.

Kako je propisano Zakonom o obrani, saborski Odbor za obranu daje mišljenje Ministarstvu obrane o nabavi za potrebe obrane za vrijednosti veće od 5.000.000 eura prije pokretanja postupka javne nabave.