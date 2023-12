Hrvatska privatnoj tvrtki 25 godina plaća za struju iz državne hidroelektrane. Sad znamo i koliko

''Tražio sam podatke od kada je obnovljena hidroelektrana stavljena u pogon 1998. godine do danas. Podatke koji su mi dostavili ne obuhvaćaju sve godine već samo od 2011. do svibnja 2023. Naime, HEP tvrdi da ne čuva podatke starije od deset godina. Prema njima, iako izražavam sumnju da su točni, ispada da je HEP na kupovinu struje od Hidro-watta u periodu 2011.-2022. godina potrošio 44,8 milijuna kuna, a samo u prva četiri mjeseca ove godine nešto više pola milijuna eura', kazao nam je Bačić.

On još 1999. godine upozorava, kako je rekao, na nezakonitosti oko MHE Roški Slap koja godišnje proizvede oko 7,5 MWh.

'Te 1999. godine sam Mladenu Bajiću, tada zamjeniku ŽDO u Splitu, predao elektroenergetsku suglasnost za priključak MHE Roški slap u kojoj je stajalo da je vlasnik elektrane Hidro-watt, a ja sam znao da to nije točno. Uvjeravali su me da će se to brzo riješiti, ali to se nije dogodilo i zbog svega sam samo imao životnu kalvariju s pojedincima u tajnim službama', kazao je Bačić.

I lakše bi bilo pobrojati kome se obraćao proteklih godina nego kome nije, ali reakcije bi izostale ili bi izazvale čuđenje, kako nam je rekao, s pitanjem 'zašto to radim'.

Priča o tome kako je MHE Roški Slap prešla u ruke Hidrowatta datira još od devedesetih godina prošlog stoljeća.