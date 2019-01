Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić izjavio je da je Hrvatska među 'top 5' najpopularnijih destinacija na američkom tržištu na sajmu "New York Times Travel Show" na kojem je HTZ i ove godine, od 25. do 27. siječnja, organizirala predstavljanje hrvatske turističke ponude u New Yorku

Na sajmu je sudjelovalo više od 560 izlagača, uključujući i 170 predstavnika nacionalnih turističkih organizacija iz cijelog svijeta te više od 30.000 potencijalnih putnika i predstavnika turističkog sektora, a predstavile su se turističke zajednice grada Zagreba te Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. "Na američkom tržištu Hrvatska je među top pet emerging destinacija što potvrđuje snažan rast turističkog prometa iz SAD-a u posljednjih nekoliko godina. Informacije koje smo dobili od naših partnera upućuju na još jednu odličnu turističku godinu. Određene projekcije govore o rastu prometa s tržišta SAD-a u ovoj godini po stopi od 15 do 20 posto“, izjavio je direktor Staničić Hrvatski štand nakon što je na sajmu u New Yorku obišao hrvatski štand.