Hrvatska eurozastupnica osudila potez šefa skupštine Crne Gore: Pazite što je napravio

'Prešućivati njegove zločine, a isticati generalski čin, neprihvatljiva je relativizacija genocida i duboko nepoštovanje prema žrtvama', poručila je Sunčana Glavak Andriji Mandiću
Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Den Haagu. Zbog genocida u Srebrenici i brojnih teških ratnih zločina počinjenih u BiH, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora.
Ova je vijest, naravno, podijelila regiju. Dok obitelji žrtava ne osjećaju olakšanje, s druge strane ima onih koji rade kontroverzne poteze. Među njima je i predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić.
"Upravo sam Darku Mladiću, u svoje i u ime NSD, uputio sućut povodom smrti njegova oca, generala Ratka Mladića", poručio je Mandić.
Na to je reagirala hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu iz redova HDZ-a i Europske pučke stranke, Sunčana Glavak.
'Put u EU nije samo zatvaranje poglavlja'
"Najoštrije osuđujem sramotan i nedopustiv potez predsjednika Skupštine Crne Gore! Andrija Mandić nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta države koja želi postati članica Europske unije. Zato njegove javne poruke imaju posebnu političku i institucionalnu težinu.
Ratko Mladić pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osoba koja zavrjeđuje najdublji prezir. Prešućivati njegove zločine, a isticati generalski čin, neprihvatljiva je relativizacija genocida i duboko nepoštovanje prema žrtvama.
Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa vrijednostima na kojima Europska unija počiva. Europski put nije samo zatvaranje poglavlja – on zahtijeva jasno suočavanje s prošlošću i poštovanje pravomoćnih presuda međunarodnih sudova", poručila je Glavak.