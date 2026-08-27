Hrvatska eurozastupnica osudila potez šefa skupštine Crne Gore: Pazite što je napravio

'Prešućivati njegove zločine, a isticati generalski čin, neprihvatljiva je relativizacija genocida i duboko nepoštovanje prema žrtvama', poručila je Sunčana Glavak Andriji Mandiću

Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Den Haagu. Zbog genocida u Srebrenici i brojnih teških ratnih zločina počinjenih u BiH, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. Ova je vijest, naravno, podijelila regiju. Dok obitelji žrtava ne osjećaju olakšanje, s druge strane ima onih koji rade kontroverzne poteze. Među njima je i predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić.

"Upravo sam Darku Mladiću, u svoje i u ime NSD, uputio sućut povodom smrti njegova oca, generala Ratka Mladića", poručio je Mandić. Na to je reagirala hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu iz redova HDZ-a i Europske pučke stranke, Sunčana Glavak.

Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL







+15 Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL