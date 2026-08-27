Zašto Ratko Mladić nikad nije odgovarao za zločine u Hrvatskoj?

Bivša ministrica pravosuđa i dobra poznavateljica međunarodnog prava, Vesna Škare Ožbolt tvrdi da je haaški tužitelj Serge Brammertz želio ubrzati proces protiv Ratka Mladića. Zbog toga je iz spisa izostavio sve što se ticalo zločina u Hrvatskoj

Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Den Haagu. Zbog genocida u Srebrenici i brojnih teških ratnih zločina počinjenih mahom u BiH, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. "Ratko Mladić je umro, ali presuda nije umrla i nikada neće umrijeti. Dakle, kazna je na neki način prestala, ali istina nikada", poručila je bivša hrvatska ministrica pravosuđa, jedna od ključnih ljudi u mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, ali i dobra poznavateljica međunarodnog prava, Vesna Škare Ožbolt.

Hrvatska nije reagirala Gostujući u emisiji RTL Danas, istaknula je da pravda za obitelji žrtava nikad nije ostvareno, naročito u Hrvatskoj. Naime, on nikad nije odgovarao za masakr u Škabrnji ili miniranje brane na Perući. Štoviše, kazneni postupak za te zločine nikad nije ni pokrenut. "Nekoliko je činjenica. Haaški sud cijelo je vrijeme vodio postupke i imao je cijeli slučaj Škabrnje, Nadina, Peruće, Zadra, Šibenika i zaleđa. Dakle, sav materijal je postojao tamo i na neki način nije ga jednostavno ni puštao iz svoje nadležnosti. Godine 2011. haaški tužitelj Serge Brammertz praktički je odlučio izostaviti sve vezano uz Hrvatsku i procesuirati samo ono što se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Koliko sam ja informirana, samo zato da se ubrza postupak", objasnila je Škare Ožbolt.

Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL







+15 Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL

No, Hrvatska nije reagirala na takvu odluku. Njemu se, doduše, na hrvatskim sudovima nije moglo suditi u odsutnosti, ali postojali su drugi načini da se istjera pravda. "Hrvatska tu više nije reagirala. Prvo zato što je vjerojatno mislila, a ja sada ne mogu govoriti u ime onih koji su tada vodili pravosudni sektor, ali poznato mi je da više nije mogla suditi u odsutnosti, a predmet je bio na Haaškom sudu. Možda je Hrvatska trebala, ne možda, nego sigurno je trebala reagirati prema tužiteljstvu koje je zapravo donijelo takvu odluku da se procesuira samo ono vezano uz Bosnu i Hercegovinu, Srebrenicu, Sarajevo i druge zločine", dodala je pravnica.