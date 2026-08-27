Hrvatski obavještajci dvaput su našli Ratka Mladića: Pazite što se dogodilo

Izvor iz hrvatske obavještajne zajednice tvrdi da su tajne službe dvaput locirale Ratka Mladića početkom 2000.-ih, pomoću visokog časnika Vojske Republike Srpske. No, on je uhićen tek 2011. godine

Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Den Haagu. Zbog genocida u Srebrenici i brojnih teških ratnih zločina počinjenih u BiH, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. No, nikad nije odgovarao za zločine u Hrvatskoj. Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt otkrila je da je glavni haaški tužitelj Serge Brammertz odlučio iz spisa izbaciti sve dokaze o zločinima u Hrvatskoj, kako bi ubrzao postupak protiv Mladića. Hrvatska, pak, nije reagirala, iako mu se na domaćim sudovima nije moglo suditi ni u odsutnosti.

Kontakt s visokim časnikom No, Hrvatska mu je mogla suditi prije Haaškog tribunala. Dok je još bio na tjeralici, dvaput su ga locirale hrvatske obavještajne službe. Do njega ih je doveo visoki časnik Vojske Republike Srpske, koji je za novac dolazio u kontakt s njim i pripadnicima njegova osiguranja. "Prvi put smo ga locirali u ljeto 2002. godine, tri dana prije nego što će doći u Han Pijesak, i to smo dojavili partnerima koji su tragali za njim. Drugi put dobili smo informaciju da će u Beogradu izaći iz vojarne u kojoj se skrivao, a u kojoj su ubijena dvojica vojnika. Znali smo to nekoliko dana ranije, čak smo im dali i podatke o vozilima i pratnji. Znali smo i za njegove dolaske na imanje 'Duga puška', što je bio nadimak Zvonka Bajagića, bliskog prijatelja Radovana Karadžića i logističara Vojske Republike Srpske, a koji je na svom imanju u Vlasenici okupljao vojni i politički vrh Republike Srpske", otkrio je izvor iz obavještajne zajednice za Jutarnji. Riječ je o slučaju kad su u listopadu 2004. godine u tajnom vojnom objektu na beogradskom Topčideru, pod nikad razjašnjenim okolnostima, ubijeni gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Ubojice nikad nisu pronađeni, a Srbija je priznala da nije provela pravu istragu.

Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL







+15 Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL