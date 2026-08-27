potvrđeno

Ratko Mladić bit će pokopan uz najviše državne počasti: 'Znaju se protokoli'

M.Da.

27.08.2026 u 22:41

Preminuo Ratko Mladić
Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL
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Ministar pravde Srbije, Nenad Vujić potvrdio je da će Ratko Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. O prijevozu tijela iz Haaga pobrinut će se država, a mjesto ukopa odredit će obitelj

Bivši general Vojske Republike Srpske i osuđeni ratni zločinac, Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Den Haagu. Zbog genocida u Srebrenici i brojnih teških ratnih zločina počinjenih u BiH, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora.

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Unatoč tome, bit će ispraćen uz najviše državne počasti Srbije, potvrdio je za ATV srpski ministar pravde, Nenad Vujić.

"General Mladić je general i znaju se protokoli. Zna se i njegova uloga, ali i ono što pripada generalu Mladiću to će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da je Republika Srpska je ovdje netko tko ne odlučuje, obitelj će odlučiti i o mjestu na kojem će biti sahranjen jer to jest stvar njegove obitelji", rekao je Vujić za ATV.

Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
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Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL

Srpske vlasti, dodao je, pobrinut će se za transport njegova tijela. 

"Mi očekujemo od Mehanizma za međunarodne kaznene sudove Ujedinjenih naroda (MICT) da nam da određeni vremenski okvir, koje su procedure i koji su koraci koje trebamo poduzeti. Spremni smo da, ako bi rekli da dođemo sutra ujutro, budemo u Haagu i preuzmemo tijelo generala Mladića", rekao je Vujić.

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