Ratko Mladić bit će pokopan uz najviše državne počasti: 'Znaju se protokoli'

Ministar pravde Srbije, Nenad Vujić potvrdio je da će Ratko Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. O prijevozu tijela iz Haaga pobrinut će se država, a mjesto ukopa odredit će obitelj

Bivši general Vojske Republike Srpske i osuđeni ratni zločinac, Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Den Haagu. Zbog genocida u Srebrenici i brojnih teških ratnih zločina počinjenih u BiH, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora.

Unatoč tome, bit će ispraćen uz najviše državne počasti Srbije, potvrdio je za ATV srpski ministar pravde, Nenad Vujić. "General Mladić je general i znaju se protokoli. Zna se i njegova uloga, ali i ono što pripada generalu Mladiću to će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da je Republika Srpska je ovdje netko tko ne odlučuje, obitelj će odlučiti i o mjestu na kojem će biti sahranjen jer to jest stvar njegove obitelji", rekao je Vujić za ATV.

Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL







+15 Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL