Hrvatska bi do 2030. trebala smanjiti emisije stakleničkih plinova za 16,7 posto

Hrvatska bi do 2030. godine trebala smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 16,7 posto, prema prijedlogu uredbe o raspodjeli tereta među državama članicama koji je u srijedu objavila Europska komisija

Europska komisija je u srijedu predstavila veliki paket zakonodavnih prijedloga koji bi trebali osigurati smanjenje emisije stakleničkih plinova za 55 posto do 2030. godine.

Zakonodavni paket pod nazivom “Fit for 55”, ključni je element Europskog zelenog plana, koji predviđa da EU do 2050. postane klimatski neutralan. Da bi se taj cilj mogao ostvariti, procjenjuje se da će do 2030. godine treba smanjiti emisiju stakleničkih plinova za najmanje 55 posto u odnosu na 1990. godinu.