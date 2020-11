Hrabri neurokirurg iz bolnice Dubrava: Kako bi spasio život Covid pozitivnoj pacijentici, morao je raditi bez zaštitnih naočala

U bolnici Dubrava operirana je pacijentica s puknućem aneurizme mozga, hitno dovezena iz Varaždina. Operacijski tim predvodio je neurokirurg Tonko Marinović, a da bi spasio život Covid pozitivnoj pacijentici, morao je raditi bez zaštitnih naočala

- To je bolest kod koje se ne može, prvo, dugo čekati, drugo, bolest je takva da djeluje i na oksigenaciju, znači količinu kisika u samom mozgu, a Covid sam, znamo dodatno otežava disanje, pa je trebalo osigurati bolesnicu da ima normalnu cirkulaciju u mozgu da je i kašalj koji može doći kod toga ne ugrozi, naglasio je Marinović.

U operacijskom timu anesteziolozi, instrumentar, mlada specijalizantica. Zahvat je trajao pet sati.

- Napravio sam više stotina takvih aneurizmi do sada u karijeri, ali ovo je bilo specifično i izazovno zbog uvjeta na koje još nismo naišli. U samom trenutku operacije mora se maknuti dio zaštitne opreme, a to su naočale da bi se moglo pristupiti na operacijski mikroskop i sve to adekvatno obraditi i vidjeti, naglasio je neurokirurg Marinović.

Dodao je kako nije dvojio ni sekunde hoće li to napraviti. Novi pacijenti neprestano pristižu.

- Prije nego što smo došli na ovaj odjel, zvali su me kolege iz druge ustanove sada će mi poslati slike pa ćemo vidjeti da li je nešto za operaciju ili ne. Za određene subspecijalističke operacije koji se ne izvode u centrima Varaždin, Čakovec, Sisak, Bjelovar i drugima, također mi primamo te pacijente, kazao je neurokirurg iz KB Dubrava Jurica Maraković, dr. med.

Na ovom odjelu je 17 pacijenata od neurokirurških, uroloških, torakalnih do kardiovaskularnih - svi su nedavno operirani i zahtijevaju posebnu pozornost.

- Nisu svjesni svoga stanja, čupaju oko sebe, drenove, ustaju se ne smiju se dizati, nakon friške operacije mogu prokrvariti, istaknuo je medicinski tehničar Danijel Abramović.

I ovog medicinskog brata korona je, kaže, prikovala za bolesnički krevet pa onima koji negiraju opasnost virusa poručuje.

- Ovo nije šala. Ja sam imao isto razmišljanja kao i ti pojedinci i završio sam u Covidu. Hvala Bogu, prošlo je dobro, rekao je Abramović.

- Motiv? Pomoći ljudima, kad ih vidite znate da im je teže nego nama, treba i njima neko pomoći, poručio je medicinski tehničar Marko Zec.

A oni to rade srcem jer pacijenti su, kažu, najvažniji.