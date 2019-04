Horvat poduzetnicima: Investicije i inovacije temelj su budućega gospodarskog rasta Hrvatske

Više od 350 sudionika okupilo se u Vodicama na 23. Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu, na kojem su od 25. do 27. travnja raspravljali kako Hrvatsku učiniti zemljom „4I" – zemljom inovacija, investicija, industrije i izvoza.

To je bila i tema izlaganja izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, koji je kroz veliki uspjeh naših "Vatrenih" na nedavno održanom Svjetskom nogometnom prvenstvu govorio o važnosti sporta kao hrvatskog izvoznog proizvoda, ali i nužnosti stvaranja pozitivnog i poticajnog okruženja za daljnji napredak.

Državni tajnik ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić kazao je kako se svijet hrvatskog poduzetništva svodi na udio vrijednosti izvoznih proizvoda.

„To je tajna svega. Kako to postići? Istraživanjem, razvojem, inovacijama. To je jedini put prema dodanoj vrijednosti novih proizvoda i usluga. Hrvatski inovacijski sustav je zaživio i to je dokaz da se može. I prvi put u hrvatskoj povijesti, gospodarstvo je uključeno više nego ikad. Dolaskom ministra Horvata inovacijska politika je u našem ministarstvu dobila posebno mjesto i poseban značaj", ocijenio je Antonić.

Istaknuo je da je cilj sa sadašnjih 0,86% ulaganja udjela BDP-a u istraživanje i razvoj, do kraja 2020. doći na minimalno 1,4%, a do 2024. godine stići europski prosjek koji bi trebao biti u rangu 2,5% udjela BDP-a.

Pomoćnica ministra gospodarstva poduzetništva i obrta Ana Mandac održala je interaktivno predavanje „Promocija poduzetništva – znamo li istaknuti svoja postignuća" u kojem je govorila o kompleksnom komuniciranju poduzetničkih uspjeha kao i motiva zbog kojih se netko bavi poduzetništvom u Hrvatskoj, navodi se, među ostalim, u priopćenju.