Poduzetnici iz cijele Hrvatske okupili se u Vodicama na 23. Nacionalnom savjetovanju

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i ove godine okupilo je sam državni vrh, brojne renomirane stručnjake, predstavnike lokalne i regionalne samouprave te velik broj poduzetnika i gospodarstvenika na 23. Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu koje se održava u Vodicama

Hrvatska u svijetu uživa status lijepe i atraktivne zemlje u koju svi žele doći

Prigodnim izlaganjem na svečanom otvorenju obratio se i suosnivač tvrtke Q Software Filip Ljubić čija je tema ‘Zašto je Hrvatska tako privlačna’ izazvala posebnu pozornost okupljenih. 'Do sada smo u Hrvatsku doveli sigurno više stotina investitora i gospodarstvenika, a to je velik i relevantan uzorak. Mogu stvarno reći da Hrvatska trenutno uživa status lijepe, atraktivne i sexy zemlje u koju svi žele doći. Mi Hrvati često to ne vidimo jer imamo idealiziranu sliku Zapada, ali u svjetskim razmjerima, Hrvatska je iznimno uređena, organizirana, čista i sigurna zemlja, koja uz sve to ima i veliku kulturnu baštinu te specifične prirodne ljepote', rekao je Filip Ljubić.

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te direktor konzultantske firme za digitalne inovacije, prof. Velimir Srića, održao je zanimljivo predavanje o trendovima u upravljanju inovacijama objasnivši kako organizirati tu djelatnost u poduzeću, kako koristiti suvremenu tehnologiju za potporu procesa proizvodnje ideja, kako stvoriti i održavati kulturu upravljanja inovacijama i poticanja kreativnosti te koja je uloga menadžera u procesu upravljanja inovacijama.