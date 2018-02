Horor u KB-u Dubrava: Ortoped pipao, psovao i ponižavao pacijente, a nitko mu ne može ništa

Iako je KB Dubrava izdao već pet upozorenja svojem ortopedu zbog nedoličnog ponašanja prema pacijentima, nitko mu ne može ništa. Pacijenti koje je doktor sablaznio svojim ponašanjem istupili su u javnost sa šokantnim pričama. Da je riječ o u najmanju ruku problematičnom doktoru, dokazuju i komentari pacijenata koji na portalu najdoktor.com već godinama pišu o užasima koje su doživjeli došavši kod ortopeda iz KB-a Dubrava

Na izlazu je susrela i sestru, koja je bila prisutna tijekom pregleda. 'Prišla sam joj onako uplakana i pitala: 'Hoćete li mi, molim vas, reći ponaša li se on tako prema svim pacijentima ili sam ja imala tu izuzetnu čast?'', na što je ona odgovorila da se on tako ponaša prema svima.

'Izašla sam prljava, ponižena, povrijeđena i kao pacijent i kao čovjek', kaže Lana Tovarlaža Žugec za emisiju 'Provjereno' Nove TV.

Postupak bolnice isti je kao i u pet dosadašnjih slučajeva. Oformljeno je povjerenstvo koje će utvrditi eventualnu liječnikovu odgovornost. 'Ukoliko se u postupku utvrdi da su navodi iz pritužbe istiniti, protiv istog liječnika bit će izrečene odgovarajuće mjere...' A o svemu će biti obaviještena i Hrvatska liječnička komora, ovlaštena pokrenuti i provesti disciplinski postupak zbog nedoličnog ponašanja liječnika.

Ništa bolje iskustvo nije imao ni Ivica Milanja. 'Hladan tuš unutra. Doktor je momentalno prešao na 'ti', stalno je prostačio, nije me htio saslušati, stalno je prekidao. Na moje riječi da me boli patela u koljenu vikao je na mene: 'Govori hrvatski, šta se praviš pametan, imaš poremećaj ličnosti, ti si narcisoidna osoba!'

Kada je završio liječnikov uvredljiv monolog, kaže, nije dobio nikakvu novu informaciju o stanju koljena. 'Recite mi što je s koljenom, pitao sam. Nije njemu ništa, kaže. Ja kažem - boli me sve više, nekoliko kirurga i ortopeda prije vas reklo je da postoji problem. 'Dragi moj Ivica, to ti je sve ovo (pokazuje srednji prst). Ti se preseravaš, nije tu ništa, ti bi htio tko zna što od svog života', rekao mi je.'

Ivica je napisao službenu žalbu Upravi bolnice. Nakon mjesec dana dobio je odgovor. Doktor i sestra u pisanom su očitovanju porekli njegove tvrdnje o neprofesionalnom, prostačkom i neetičnom ponašanju. Povjerenstvo za pritužbe, iako nije našlo elemenata za sankcije, dalo je znakovit odgovor.

'I onda jedna rečenica za koju ne znam što bih rekao: 'Da smo i našli nekakvo loše postupanje i primijenili neku mjeru protiv doktora, to nažalost ne bi imalo smisla jer taj doktor ima već pet opomena zbog neprofesionalnosti prema pacijentima i to nije urodilo plodom.' I pozivaju me da se javim liječničkoj komori jer oni to unutar bolnice ne mogu riješiti.'

Iskustva pacijenata koji na portalu najdoktor.com ocjenjuju doktore dokazuju da je ovo dvoje ljudi koji su odlučili javno istupiti kap u moru onih koji imaju loše iskustvo s njim. Ortoped ima ocjenu 1,51, a komentari pacijenata potvrđuju navode Lane Tovarlaže Žugec i Ivice Milanje.