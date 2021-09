Holding poslovao s gubitkom od 230,4 milijuna kuna. Donosimo kako su poslovale sve podružnice i kakvo je stanje na razini grupe

Integrirano godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga d.o.o. (ZGH d.o.o.) za 2020. godinu pokazuje da je gradski komunalni div poslovao s gubitkom od 230,4 milijuna kuna nakon oporezivanja. Godinu ranije ZGH d.o.o. bio je u plusu od 81,6 milijuna kuna. Ostvareni gubitak raspoređen je na teret zadržane dobiti ZGH. Također, vidljivo je da je Grupa ZGH ostvarila u 2020. prihode u iznosu od 3,9 milijardi kuna, a rashode u iznosu od 4,2 milijarde kuna. Gubitak grupe nakon oporezivanja iznosio je 291,5 milijuna kuna

O ovom izvješću raspravljat će Skupština Grada Zagreba na sjednici krajem rujna. U prošloj godini prihodi ZGH iznosili su 1,9 milijarde kuna, a rashodi 2,2 milijarde kuna, te razloge za takvo poslovanje prema izvješću treba tražiti u pandemiji koronavirusa i potresu koji je pogodio Zagreb. Kako stoji u uvodnoj riječi sada već bivše predsjednice Uprave ZGH Ane Stojić Deban , zbog širokog spektra djelatnosti ZGH, od ugostiteljstva i turizma do tržnica i Autobusnog kolodvora, sve djelatnosti bile su pogođene zbog smanjenog obima poslovanja.

Značajan pad prihoda od prodaje u odnosu 2019. i 2020., navodi se u izvješću, uslijed pandemije ostvarili su Autobusni kolodvor - 20,2 milijuna kuna (49,3 posto), Vladimir Nazor – putnička agencija - 15,2 milijuna kuna (40,2 posto), Tržnice - 7,9 milijuna kuna (11 posto). Uz to, navodi se da je zbog smanjenja gospodarskih aktivnosti najveći pad zabilježen kod upravljanja objektima - 43,3 milijuna kuna (37,1 posto), održavanja cesta - 27,2 milijuna kuna (8 posto) te održavanja i uređivanja zelenila - 23,1 milijun kuna (10,4 posto).

Kada se pogleda kako su poslovale podružnice, vidljivo je da je najveći minus zabilježila Čistoća. Treću godinu zaredom gradski čistači su u crvenom, a 2020. zaključili su s minusom od 245 milijuna kuna. Razloge za to u ZGH-u pronalaze u nemogućnosti da poskupe odvoz otpada jer je pokušaj toga završio na Ustavnom sudu te je on privremeno zabranio primjenu akata koji bi to omogućili, a s druge strane povećane su cijene zbrinjavanja pojedinih frakcija otpada, zabilježena su velika ulaganja u infrastrukturu i povećan je broj zaposlenih zbog povećanog obima posla.

Iza Čistoće najveći gubitak ima Direkcija. Prije oporezivanja on iznosi 65,4 milijuna kuna, što je za 27,4 milijuna kuna lošiji rezultat nego u 2019. godini. Kao razlozi za to navode se manji prihodi od prodaje (-43,9 milijuna kuna), veći interni prihodi (13,7 milijuna kuna) i ostali veći poslovni prihodi (+2,7 milijuna kuna). Manji prihodi obrazloženi su manjim prihodima od zakupnina i najamnina iz proračuna Grada Zagreba (-41,6 milijuna kuna) zbog isteka najma objekata javne namjene Gradu Zagrebu, i to Dječjeg vrtića Lanište i Ustanove za hitnu pomoć.