Zamjenica gradonačelnika Zagreba: Uvođenje Građanskog odgoja nije bilo ishitreno, Jakuševec ćemo zatvoriti do kraja mandata, a Hrvatska treba novi preustroj i manji broj općina i gradova

Danijela Dolenec, zamjenica zagrebačkoga gradonačelnika, gostujući u Nedjeljom u 2, kazala je kako bivša gradska uprava na čelu s Milanom Bandićem nije planirala realan proračun niti se on trošio sukladno planovima

Mi imamo situaciju gdje poluge treba puno bolje uspostaviti nego što je sad slučaj. Pročelnici su ekvivalentni gradskim ministrima. Mi u upravi nastljeđujemo pročelnike u mandatu. Polovina više nije na tim pozicijama. Idu tri natječaja za nove pročelnike u tri izuzetno važna ureda. Uvjeti su regulirani natječajem. Nakon toga idu sljedeća tri ureda, a 31. listopada raspisat ćemo natječaj za sve ostale. To je samo što se tiče uprave. Realno je očekivati da se ekipa kompletira kroz šest mjeseci', istaknula je Dolenec.

Upitana kada se može očekivati da će se kompletirati ekipa koja vodi grad kazala je da očekuje da se to dogodi za šest mjeseci.

'Tomislav, s obzirom na svoj aktivizam i zastupničko iskustvo pliva dobro u svim gradskim temama. Luka i ja smo morali uhvatiti korak i skočiti u duboko jer nismo imali značajno iskustvo u gradskim temama, i u ova tri mjeseca najveći dio planiranja smo radili zajedno, ali javnost je vidjela da postoje logične podjele. Korlaet je arhitekt i preuzeo pitanje obnove Zagreba i operativna je osoba koja je na različitim terenima. Moji osobni zadaci koji će me pratiti cijeli mandat je preustroj gradske uprave i vezano uz to provedba u gradskoj upravi i trgovačkim društvima te koordinacija sa zastupnikčkim klubom u Skupštini', navela je Dolenec.

Na pitanje čija je ideja bila da se s Građanskim odgojem ide već ove godine i je li to bilo ishitreno kazala je da nije jer su po dolasku u Gradsku upravu zatekli certificirani program i da je to bilo predizborno obećanje.

'Ne znam zašto se to tumačilo kao ishitreno. najavljeno je prije početka školske godine. Ovakva je situacija: mi smo u Nacionalnom programu 2020. jasno iskazali važnost ulaska građanskog odgoja u škole. Građanski odgoj i obrazovanje je jedan od 28 zajedničkih programskih prioriteta koje imamo sa SDP-om kao dijelom koalicije. U uredu za obrazovanje smo zatekli certificirani program koji omogućava da se na mala vrata, kao pilot, krene već ove godine. Naša je procjena da je to puno bolje nego odgoditi još jednu godinu da se ništa ne počne događati. To je izvannastavna aktivnost. Već ćemo biti puno mudriji prije sljedećeg ljeta. Imat ćemo izrađen kurikulum i moći ćemo ozbiljnije s tim programom krenuti sljedeće godine', kazala je.

Govoreći o otpadu i problemima kazala je da će odlagalište Jakuševec zatvoriti do kraja mandata, ali da prvo moraju napraviti sustav gospodarenja otpadom te da im se mora dati neko vrijeme da izložimo kvalitetan plan.

'Bivši gradonačelnik se gospodarenjem otpada nije uhvatio 20 godina i to je jedno zamršeno klupko. Mi nemamo sustav, a gospodarenje otpadom je bilo prepušteno privatnim tvrtkama. Zagreb može biti kao Ljubljana, ali u ovom se trenutku ne razdvaja niti reciklira dovoljno', mišljenja je dogradonačelnica.

Osvrnula se i na obnovu Zagreba nakon potresa kazavši kako je za to da se obnova određenih zgrada proglasi javnim interesom kako bi se zaobišli imovinsko-pravni problemi jer bi se time ključno postiglo da obnova grada može ići u blokovima.

Na pitanje razmišlja li Možemo! o tome da u budućnosti preuzme vlast u zemlji kazal je da svaka politička stranka koja je krenula na nacionalnoj razini želi preuzeti vlast .

'Ako smo u Zagrebu u četiri godine napravili ovaj uspjeh, ne vidim zašto ne bismo na jednako dobar način iskoristili priliku i u ostalim gradovima', istaknula je Dolenec.

'2024. ćemo imati tzv "super-election year" gdje će biti i europski i predsjednički i parlamentarni izbori. Puno očekujem od svih nas. Što se tiče naših lokalnih grupa u drugim gradovima, oni su zaduženi za daljnji razvoj', kazala je Dolenec.

S obzirom da Hrvatska bilježi dvoznamenkasti rast Dolenec je upitana tko će stati na kraj HDZ-u, ali i kako stati na kraj Plenkoviću.

'Ne bi personalizirala. Ali činjenica je da u zemlji postoje velike nejednakosti, veliki dio stanovništva nije aktivan. Ito tako nije svačija odgovornost u posljednjih 30 godina jednaka', rekla je Dolenec,

Smatra da Hrvatska treba novi ustroj po regijama te da treba smanjiti broj gradova i općina, odnosno županija.